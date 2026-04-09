Анонсы: Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов

09.04.2026, MForum.ru

Вместе со стилус-смартфоном Motorola представила планшет Moto Pad 2026. Устройство с 11-дюймовым экраном нацелено на повседневную производительность и потребление контента. Оно не пытается быть флагманом, но закрывает базовые потребности вполне достойно.

Планшет оснастили 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K и частотой обновления 90 Гц. Четкости достаточно для чтения и стриминга, а повышенная частота делает интерфейс плавнее. Аудиосистема — четыре динамика с настройкой Dolby Audio, что делает Moto Pad 2026 неплохим вариантом для просмотра фильмов и сериалов.

Внутри MediaTek Dimensity 6300, чип с поддержкой 5G, который чаще встречается в среднебюджетных смартфонах. Для тяжелых рабочих нагрузок он не предназначен, но с чтением, потоковым видео и легкой многозадачностью справляется уверенно.

Наличие встроенного 5G — важное преимущество. Планшетом можно пользоваться в любом месте без необходимости искать Wi-Fi или раздавать с телефона.

Одна из главных фишек — Smart Connect. Функция позволяет планшету тесно взаимодействовать со смартфонами Motorola и другими совместимыми устройствами. Можно переносить контент между экранами или продолжать задачи на разных устройствах. Для тех, кто уже в экосистеме Motorola, это серьезный плюс.

Аккумулятор — 7040 мАч с зарядкой 20 Вт. Этого должно хватать на полный день типичного использования.

Стартовая цена — 249.99 долларов, что ставит Moto Pad 2026 в категорию доступных планшетов. В США устройство появится 30 апреля у T-Mobile и Metro by T-Mobile, а также в официальном магазине Motorola.

Moto Pad 2026 — это прямой ответ Amazon Fire HD и базовым моделям Samsung Galaxy Tab A. За 250 долларов покупатель получает 2.5K-экран, 90 Гц, 5G и приличную аудиосистему. Это значительно лучше, чем у конкурентов в том же ценовом диапазоне.

Dimensity 6300 — не самый мощный чип, но для планшета за 250 долларов его более чем достаточно. Основные сценарии использования — чтение, YouTube, легкие игры, работа с документами — будут выполняться без проблем.

Отсутствие поддержки стилуса и клавиатуры в комплекте ожидаемо — это не Pro-модель. Но как самостоятельное устройство для потребления контента и базовой работы Moto Pad 2026 выглядит очень убедительно.

Главный вопрос — глобальная доступность. Пока планшет анонсирован только для США. Если Motorola выведет его на другие рынки по сопоставимой цене, у него есть все шансы стать бестселлером в бюджетном сегменте.