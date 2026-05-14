Анонсы: Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч

14.05.2026, MForum.ru

Vivo без лишнего шума представила в Китае бюджетный 5G-смартфон Y60. Модель делает ставку сразу на несколько ключевых для массового сегмента вещей: плавный 120-герцовый экран, огромную батарею и неожиданно серьезную защиту от внешних факторов.

Смартфон получил 6.74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600×720 пикселей. Классическая каплевидная выемка, соотношение сторон 20:9 — и, главное, поддержка 120 Гц. Для устройств за 265 долларов это неплохой показатель, гарантирующий плавность интерфейса и приятный геймплей в нетребовательных играх.

За работу отвечает 4-нанометровый чип Snapdragon 4 Gen 2. Он не создан для тяжелых вычислений, но для повседневных сценариев (мессенджеры, соцсети, видеозвонки, стриминг) его производительности хватит с запасом. Компанию процессору составляет 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 3.1 объемом до 256 ГБ.

Одна из главных фишек Y60 — аккумулятор на 6500 мАч. С такой емкостью телефон без проблем протянет полтора-два дня даже при активном использовании. Правда, зарядка здесь всего 15 Вт (по современным меркам это очень скромно), поэтому ждать быстрого восполнения энергии не стоит. Зато есть реверсивная зарядка — смартфон может выступить в роли повербанка для наушников или второго телефона.

Vivo Y60 приятно удивляет защищенностью. У него есть не только стандартный для бюджетников класс IP65 (полная защита от пыли и водяных струй), но и сертификат SGS на устойчивость к падениям и ударам (пять звезд). В паре с габаритами 167.4×77.1×8.39 мм и весом 209 граммов это создает образ крепкого, неубиваемого устройства.

Сзади расположена 13-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой. Фронтальный модуль — на 5 МП. Никаких излишеств, только самое необходимое для видеозвонков и бытовых снимков. В наличии классический разъем 3.5 мм, ИК-порт для управления техникой и боковой сканер отпечатков.

Y60 предлагается в трех цветах: синем Shanhaiqing Blue, пурпурном Lucky Purple и черном Obsidian Black. Цена базовой версии 6/128 ГБ составляет 1799 юаней (~$265). Вариант 6/256 ГБ оценен 1999 юаней (~$300) , а топовый вариант 8/256 ГБ – 2299 юаней (~$340). Пока новинка представлена только в Китае. Информации о глобальном релизе нет.

Vivo Y60 — это отличный пример «честного бюджетника», который не пытается объять необъятное, но делает упор на важные для целевой аудитории вещи: большой и плавный экран, максимальное время автономной работы и ударопрочность.

Главные компромиссы — низкое разрешение экрана, совсем базовая камера и откровенно медленная зарядка. Snapdragon 4 Gen 2 также не подходит для тяжелых игр. Поэтому Y60 — это однозначная «рабочая лошадка» для разговоров, интернета и мессенджеров.

Покупателям, которые ищут в бюджетном сегменте что-то более сбалансированное по скорости зарядки, можно присмотреться к конкурентам от Realme или Xiaomi. Однако если главными критериями являются живучесть батареи и крепость корпуса, Vivo Y60 станет отличным выбором за свои деньги.