Анонсы: OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

25.03.2026, MForum.ru

После продолжительной тизерной кампании OnePlus официально представила в Китае смартфон 15T. Новинка приходит на смену прошлогодней модели 13T с серьезными улучшениями по всем фронтам: новый процессор, рекордная батарея, флагманская защита и обновленный дисплей.

OnePlus 15T сохранил компактные размеры предшественника: 6.32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1216×2640 пикселей. Но частота обновления выросла до 165 Гц — редкость даже для игровых смартфонов. Пиковая локальная яркость достигает 3600 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков, а сверху расположена 16-мегапиксельная фронталка.

Сердцем устройства стал Snapdragon 8 Elite Gen 5 — актуальный флагманский чипсет Qualcomm. В паре с ним работают оперативная память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1. Это сочетание обеспечивает максимальную производительность для любых задач — от тяжелых игр до видеомонтажа.

OnePlus 15T получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7500 мАч — серьезная заявка для компактного смартфона. Поддерживается проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт. В сочетании с энергоэффективным чипом это обещает отличную автономность без ущерба для размеров.

Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и IP69K. Последний означает устойчивость к струям горячей воды под давлением — редкость даже для премиальных устройств. Погружение на глубину до 1.5 метра на 30 минут также выдерживается без проблем.

Основная камера — двойная, оба модуля на 50 МП. Главный сенсор Sony 1/1.56 дюйма с оптической стабилизацией имеет эквивалентное фокусное расстояние 24 мм. Перископический телевик обеспечивает 3.5-кратный оптический зум, OIS и 7-кратный беспотерьный зум.

Поддерживается запись видео в 8K при 60 кадрах в секунду и 4K при 120 fps с сертификацией Dolby Vision.

Работает устройство под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 с набором AI-функций от Oppo. Цена составляет 4299 юаней (~$625) за версию 12/256 Гб, 4799 юаней (~$698) за 16/512 ГБ и 5699 юаней (~$828) за вариант 16/1 ТБ. Цвета – белый, коричневый, зеленый. Старт продаж в Китае: 25 марта, 10:00 по местному времени.

OnePlus 15T занимает уникальную нишу на рынке. В эпоху, когда большинство флагманов перевалило за 6.7 дюйма, 6.32-дюймовый аппарат с топовой начинкой — редкость. Добавьте сюда батарею 7500 мАч, защиту IP69K и перископический зум — получится устройство без явных компромиссов.

Главный вопрос — глобальный запуск. OnePlus не подтвердила международный релиз 15T, но по аналогии с прошлогодней 13T (которая вышла в Индии как 13s) можно ожидать ребрендинга. Возможно, на других рынках модель появится под названием OnePlus 15s.

Цена от $625 за базовую версию выглядит агрессивно для флагмана с такими характеристиками. В Китае это прямой удар по конкурентам вроде Xiaomi 15 и vivo X200. Если OnePlus решится на глобальный запуск с сохранением ценового позиционирования, у 15T есть все шансы стать хитом среди тех, кто устал от лопат и ищет компактный флагман без компромиссов.