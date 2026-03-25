Анонсы: OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц

25.03.2026,
После продолжительной тизерной кампании OnePlus официально представила в Китае смартфон 15T. Новинка приходит на смену прошлогодней модели 13T с серьезными улучшениями по всем фронтам: новый процессор, рекордная батарея, флагманская защита и обновленный дисплей.
OnePlus 15T сохранил компактные размеры предшественника: 6.32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1216×2640 пикселей. Но частота обновления выросла до 165 Гц — редкость даже для игровых смартфонов. Пиковая локальная яркость достигает 3600 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков, а сверху расположена 16-мегапиксельная фронталка.
Сердцем устройства стал Snapdragon 8 Elite Gen 5 — актуальный флагманский чипсет Qualcomm. В паре с ним работают оперативная память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1. Это сочетание обеспечивает максимальную производительность для любых задач — от тяжелых игр до видеомонтажа.
OnePlus 15T получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7500 мАч — серьезная заявка для компактного смартфона. Поддерживается проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт. В сочетании с энергоэффективным чипом это обещает отличную автономность без ущерба для размеров.
Смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и IP69K. Последний означает устойчивость к струям горячей воды под давлением — редкость даже для премиальных устройств. Погружение на глубину до 1.5 метра на 30 минут также выдерживается без проблем.
Основная камера — двойная, оба модуля на 50 МП. Главный сенсор Sony 1/1.56 дюйма с оптической стабилизацией имеет эквивалентное фокусное расстояние 24 мм. Перископический телевик обеспечивает 3.5-кратный оптический зум, OIS и 7-кратный беспотерьный зум.
Поддерживается запись видео в 8K при 60 кадрах в секунду и 4K при 120 fps с сертификацией Dolby Vision.
Работает устройство под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 с набором AI-функций от Oppo. Цена составляет 4299 юаней (~$625) за версию 12/256 Гб, 4799 юаней (~$698) за 16/512 ГБ и 5699 юаней (~$828) за вариант 16/1 ТБ. Цвета – белый, коричневый, зеленый. Старт продаж в Китае: 25 марта, 10:00 по местному времени.
OnePlus 15T занимает уникальную нишу на рынке. В эпоху, когда большинство флагманов перевалило за 6.7 дюйма, 6.32-дюймовый аппарат с топовой начинкой — редкость. Добавьте сюда батарею 7500 мАч, защиту IP69K и перископический зум — получится устройство без явных компромиссов.
Главный вопрос — глобальный запуск. OnePlus не подтвердила международный релиз 15T, но по аналогии с прошлогодней 13T (которая вышла в Индии как 13s) можно ожидать ребрендинга. Возможно, на других рынках модель появится под названием OnePlus 15s.
Цена от $625 за базовую версию выглядит агрессивно для флагмана с такими характеристиками. В Китае это прямой удар по конкурентам вроде Xiaomi 15 и vivo X200. Если OnePlus решится на глобальный запуск с сохранением ценового позиционирования, у 15T есть все шансы стать хитом среди тех, кто устал от лопат и ищет компактный флагман без компромиссов.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.02. Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте
11.02. Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана
02.02. OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции
02.02. Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57
28.01. iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu
23.01. Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370
22.01. OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ
16.01. iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего
09.01. Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда?
07.01. Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз
05.01. Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей
22.12. OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч
18.12. Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана
16.12. Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей
12.12. Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra
11.12. Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T
08.12. OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм
02.12. «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту
02.12. OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса
26.11. Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки
24.03. Huawei Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 – Kirin 8000, батареи 6620 мАч и доступные цены
24.03. Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов
23.03. Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч