Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту

02.12.2025, MForum.ru

Наряду с новым планшетом, 17 декабря в Бангалоре компания OnePlus представит и очередного претендента на звание лучшего в своем классе — смартфон OnePlus 15R. Модель, традиционно ориентированная на максимальную производительность и плавность работы, в этом году, судя по слухам, сделает значительный шаг вперед.

В основе нового флагмана для геймеров и энтузиастов, согласно многочисленным инсайдам, будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Кроме того, OnePlus сделает ставку на собственную инженерную мысль. В устройство будут интегрированы два фирменных чипа:

G2 Wi-Fi чип: разработан для обеспечения максимальной скорости и стабильности беспроводного соединения, что критически важно для онлайн-гейминга и потокового контента.

Touch Response Chip (чип отклика касаний): призван вывести скорость и точность сенсорного ввода на новый уровень, минимизируя задержки, что напрямую повлияет на отзывчивость интерфейса и контроль в играх.

Еще одним из самых заметных изменений может стать дисплей. Вместо привычного изогнутого экрана, OnePlus 15R, как ожидается, получит плоскую AMOLED-панель. Это решение высоко оценят геймеры, так как оно исключает случайные касания и искажения по краям. Панель, вероятно, сохранит частоту обновления 120 Гц (с возможностью адаптивного режима LTPO) и разрешение не менее Full HD+.

Значительные изменения коснутся и системы охлаждения. Чтобы справиться с тепловыделением, инженеры OnePlus могут представить новую, более массивную паровую камеру (VC) или даже гибридную систему с элементами жидкого металла, позаимствованную у игровой серии «Ace».

Что касается камеры, основной модуль, по слухам, получит совершенно новый сенсор Sony LYTIA, который обеспечит улучшенное качество съемки при любом освещении, особенно в условиях HDR. Дизайн блока камер, как показывают рендеры, станет более лаконичным и интегрированным в корпус.

Емкость аккумулятора, согласно данным регулирующих органов, составит около 5500 мАч, а поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт (а в некоторых регионах — и 150 Вт) останется визитной карточкой серии R. Аппарат будет работать на OxygenOS 15, основанной на Android 15.

OnePlus 15R традиционно занимает нишу «омолаживанного флагмана», предлагая топовую производительность игрового уровня по более доступной цене, чем Pro-модели. Его прямыми конкурентами являются такие модели, как iQOO Neo 10 Pro и Realme GT Neo 7. Ключевыми преимуществами 15R должны стать эксклюзивный плоский дисплей для игр, беспрецедентная система охлаждения и фирменная сверхбыстрая зарядка VOOC.

Как и в случае с планшетом, презентация «Rise as One» для OnePlus 15R пройдет 17 декабря. Присутствовать лично можно, купив билет на BookMyShow, а для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция на официальном канале OnePlus и крупных технологических платформах. Тогда же будут представлены смартчасы OnePlus Watch Lite.