Микроэлектроника: В ГК Элемент сменится руководство

13.03.2026, MForum.ru

Совет директоров ГК Элемент рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента группы Ильи Иванцова и назначении нового руководителя, - сообщает КоммерсантЪ.

Также будет обсуждаться вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления ПАО.

Эти события - продолжение перехода ПАО Элемент под управление Сбера, который выкупил более половины акций компании. В результате этой сделки АФК Система, которой принадлежало 37.6% этого бизнеса, полностью из него вышла.

От компании пока тишина, ждем 19-го результатов раскрытия совета директоров.

--

теги: микроэлектроника совет директоров ГК Элемент участники рынка кадры

--