Микроэлектроника: В ГК Элемент сменится руководство

13.03.2026,
Совет директоров ГК Элемент рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента группы Ильи Иванцова и назначении нового руководителя, - сообщает КоммерсантЪ.
Также будет обсуждаться вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления ПАО.
Эти события - продолжение перехода ПАО Элемент под управление Сбера, который выкупил более половины акций компании. В результате этой сделки АФК Система, которой принадлежало 37.6% этого бизнеса, полностью из него вышла.
От компании пока тишина, ждем 19-го результатов раскрытия совета директоров.
теги: микроэлектроника совет директоров ГК Элемент участники рынка кадры
Публикации по теме:
05.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Предприятия ГК Элемент внедряют отечественные микросхемы в образовательный процесс / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон представит свою продукцию на выставке Иннопром. Саудовская Аравия / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Ростех сообщает - компания сохранит свою долю в 41.66% в ПАО Элемент на фоне вхождения Сбера в капитал актива / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Консолидация отрасли поможет унификации и позволит снизить цены на компоненты? / MForum.ru
19.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: АФК Система продает свою долю в ГК Элемент / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru