Микроэлектроника: СИТ-210 выходит за границы: НИИЭТ поставляет «умные» испытательные стенды в Беларусь

MForum.ru
05.12.2025,
Научно-исследовательский институт электронной техники (АО НИИЭТ, входит в ГК Элемент) продолжает укреплять технологическое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС. В ближайшее время модернизированные испытательные стенды СИТ-210 будут отгружены белорусскому производителю электронных компонентов — ОАО Интеграл. Эта поставка подчеркивает растущий спрос на российское высокотехнологичное оборудование и его соответствие строгим промышленным требованиям.
Стенд СИТ-210 — это оборудование для контроля надежности электронных компонентов. Он предназначен для проведения термоэлектротренировки и испытаний на безотказность интегральных микросхем, которые используются в различных отраслях: от автомобилестроения и медицинской техники до промышленной автоматики.
Оборудование, поставляемое в Минск, было доработано под индивидуальные задачи заказчика. Главным усовершенствованием стала замена трех экранов с кнопками на один большой сенсорный дисплей. Дополнительной опцией стали встроенные источники бесперебойного питания, которые до 10 секунд поддерживают процесс испытаний при кратковременном отключении электроэнергии, что исключает порчу дорогостоящих образцов и потерю данных.
Ключевые характеристики
Эта поставка оборудования НИИЭТ в Беларусь – не первая для предприятия. Среди известных российских потребителей этого оборудования — Новосибирский завод полупроводниковых приборов (АО «НЗПП Восток»).
Экспортная доля выручки для российского производителя сегодня — это индикатор его устойчивости, технологической зрелости и стратегической независимости. Это механизм преодоления ограничений внутреннего рынка, инструмент повышения глобальной конкурентоспособности и обязательный элемент долгосрочной стратегии развития в новой экономической реальности. Успех на внешних рынках становится вопросом не только прибыли, но и выживания в качестве технологически развитой компании. Да и государство ставит амбициозные цели по наращиванию экспорта именно готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (машины, оборудование, ИТ-решения).
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника оборудование для тестирования НИИЭТ испытательные стенды экспорт оборудования НИИЭТ
--
Публикации по теме:
04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайская MTC поставила небольшую партию DFB-чипов собственного производства и готовится двигаться к EML и микросветодиодам для оптической связи / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Американская Polar Semi получит технологии UMC для пластин 200 мм / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Регулятор планирует ужесточить требования к локализации отечественных электросчетчиков / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония, по слухам, сократит экспорт фоторезистов / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Стартап xLight получит $150 млн от правительства США на прорыв в производстве источников света / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru