Микроэлектроника: СИТ-210 выходит за границы: НИИЭТ поставляет «умные» испытательные стенды в Беларусь

05.12.2025, MForum.ru

Научно-исследовательский институт электронной техники (АО НИИЭТ, входит в ГК Элемент) продолжает укреплять технологическое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС. В ближайшее время модернизированные испытательные стенды СИТ-210 будут отгружены белорусскому производителю электронных компонентов — ОАО Интеграл. Эта поставка подчеркивает растущий спрос на российское высокотехнологичное оборудование и его соответствие строгим промышленным требованиям.



фото НИИЭТ

Стенд СИТ-210 — это оборудование для контроля надежности электронных компонентов. Он предназначен для проведения термоэлектротренировки и испытаний на безотказность интегральных микросхем, которые используются в различных отраслях: от автомобилестроения и медицинской техники до промышленной автоматики.

Оборудование, поставляемое в Минск, было доработано под индивидуальные задачи заказчика. Главным усовершенствованием стала замена трех экранов с кнопками на один большой сенсорный дисплей. Дополнительной опцией стали встроенные источники бесперебойного питания, которые до 10 секунд поддерживают процесс испытаний при кратковременном отключении электроэнергии, что исключает порчу дорогостоящих образцов и потерю данных.

Ключевые характеристики

Принцип теплообмена – воздушный, что позволяет использовать весь объем камеры;

Температура воздействия – до +150°C;

Вместимость: до 21 платы, на каждой из которых может размещаться от 10 до 50 микросхем

Эта поставка оборудования НИИЭТ в Беларусь – не первая для предприятия. Среди известных российских потребителей этого оборудования — Новосибирский завод полупроводниковых приборов (АО «НЗПП Восток»).

Экспортная доля выручки для российского производителя сегодня — это индикатор его устойчивости, технологической зрелости и стратегической независимости. Это механизм преодоления ограничений внутреннего рынка, инструмент повышения глобальной конкурентоспособности и обязательный элемент долгосрочной стратегии развития в новой экономической реальности. Успех на внешних рынках становится вопросом не только прибыли, но и выживания в качестве технологически развитой компании. Да и государство ставит амбициозные цели по наращиванию экспорта именно готовой продукции с высокой добавленной стоимостью (машины, оборудование, ИТ-решения).

