Микроэлектроника: Регулятор планирует ужесточить требования к локализации отечественных электросчетчиков

В частности, в ПП №719 может появиться требование корпусирования центрального микроконтроллера в России. Об этом рассказывают Ведомости.

Сейчас за отечественный микроконтроллер, даже если его корпусировали за рубежом, начисляют 28 баллов. А всего, чтобы счетчик стал реестровым в 2025 году достаточно было 113 баллов. С 1 января 2026 года для этого потребуется не менее 125 баллов. Контроллер с российским корпусированием кристалла – 28 баллов.

💎 Как это прокомментировать

Стоит отметить скромный спрос на отечественные микроконтроллеры. В 2024 году в России было собрано 9,6 млн умных электросчетчиков, что почти в 5 раз больше, чем было произведено российских микроконтроллеров, - данные отраслевого эксперта Алексея Васильева.

Недостаточный спрос на отечественные микросхемы объясняется, прежде всего, их высокой стоимостью. Оптовая цена отечественного микроконтроллера на сегодня в десятки раз (!) больше, чем у китайских аналогов, которые можно приобрести за 25 рублей. Требование переноса корпусирования в Россию дополнительно увеличит этот ценовой разрыв, не в пользу российской продукции.

Причины ценовой разницы фундаментальные: они связаны с такими факторами, как низкие объемы спроса из-за скромного размера адресуемого рынка (что конвертируется в невозможность использования эффекта масштаба и в высокую долю амортизационных отчислений в себестоимости микросхем); расширенные циклы тестирования; более низкий выход годных.

Поможет ли требование корпусирования в России решить задачу наращивания доли микроконтроллеров российского происхождения в электросчетчиках?

Создание гарантированного и более крупного рынка сбыта (производители счетчиков будут вынуждены обращаться к российским заводам, предоставляющим услуги корпусирования) должно стимулировать инвестиции и расширение такого производства. Но есть и риски. Ужесточение правил без достаточных производственных мощностей может привести к дефициту и новым схемам обхода требований.

Как это скажется на себестоимости микроконтроллеров?

В краткосрочной перспективе и без того высокая себестоимость российских микропроцессоров гарантированно вырастет из-за более высоких затрат на корпусирование в России. Что усугубит и без того критичный ценовой разрыв с импортной продукцией.

В долгосрочной перспективе можно надеяться на снижение издержек за счет роста масштабов, но цены все равно вряд ли придут к сравнимым с ценами на зарубежную продукцию.

Таким образом, инициатива Минпромторга — это сильный протекционистский шаг с немедленными издержками и отложенными выгодами. Меры, если будут приняты, опередят реальные мощности отрасли. Резкий рост затрат производителей счетчиков будет переложен на конечных потребителей. Важно обеспечить синхронное наращивание производственных мощностей по корпусированию и выпуску кристаллов - это хотя бы частично смягчит возможные негативные эффекты.

--

теги: микроэлектроника регулирование Минпромторг счетчики электричества приборы учета корпусирование локализация

