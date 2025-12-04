Микроэлектроника: Регулятор планирует ужесточить требования к локализации отечественных электросчетчиков

MForum.ru
04.12.2025,
В частности, в ПП №719 может появиться требование корпусирования центрального микроконтроллера в России. Об этом рассказывают Ведомости.
Сейчас за отечественный микроконтроллер, даже если его корпусировали за рубежом, начисляют 28 баллов. А всего, чтобы счетчик стал реестровым в 2025 году достаточно было 113 баллов. С 1 января 2026 года для этого потребуется не менее 125 баллов. Контроллер с российским корпусированием кристалла – 28 баллов.
💎 Как это прокомментировать
Стоит отметить скромный спрос на отечественные микроконтроллеры. В 2024 году в России было собрано 9,6 млн умных электросчетчиков, что почти в 5 раз больше, чем было произведено российских микроконтроллеров, - данные отраслевого эксперта Алексея Васильева.
Недостаточный спрос на отечественные микросхемы объясняется, прежде всего, их высокой стоимостью. Оптовая цена отечественного микроконтроллера на сегодня в десятки раз (!) больше, чем у китайских аналогов, которые можно приобрести за 25 рублей. Требование переноса корпусирования в Россию дополнительно увеличит этот ценовой разрыв, не в пользу российской продукции.
Причины ценовой разницы фундаментальные: они связаны с такими факторами, как низкие объемы спроса из-за скромного размера адресуемого рынка (что конвертируется в невозможность использования эффекта масштаба и в высокую долю амортизационных отчислений в себестоимости микросхем); расширенные циклы тестирования; более низкий выход годных.
Поможет ли требование корпусирования в России решить задачу наращивания доли микроконтроллеров российского происхождения в электросчетчиках?
Создание гарантированного и более крупного рынка сбыта (производители счетчиков будут вынуждены обращаться к российским заводам, предоставляющим услуги корпусирования) должно стимулировать инвестиции и расширение такого производства. Но есть и риски. Ужесточение правил без достаточных производственных мощностей может привести к дефициту и новым схемам обхода требований.
Как это скажется на себестоимости микроконтроллеров?
В краткосрочной перспективе и без того высокая себестоимость российских микропроцессоров гарантированно вырастет из-за более высоких затрат на корпусирование в России. Что усугубит и без того критичный ценовой разрыв с импортной продукцией.
В долгосрочной перспективе можно надеяться на снижение издержек за счет роста масштабов, но цены все равно вряд ли придут к сравнимым с ценами на зарубежную продукцию.
Таким образом, инициатива Минпромторга — это сильный протекционистский шаг с немедленными издержками и отложенными выгодами. Меры, если будут приняты, опередят реальные мощности отрасли. Резкий рост затрат производителей счетчиков будет переложен на конечных потребителей. Важно обеспечить синхронное наращивание производственных мощностей по корпусированию и выпуску кристаллов - это хотя бы частично смягчит возможные негативные эффекты.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника регулирование Минпромторг счетчики электричества приборы учета корпусирование локализация
--
Публикации по теме:
02.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости российской микроэлектроники в декабре 2018 года / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Миландр / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники России / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru