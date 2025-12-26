Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей

26.12.2025, MForum.ru

4G-версия Samsung Galaxy A07 доступна покупателям еще с августа, однако ее собрат с поддержкой сетей пятого поколения всё ещё ожидает официального анонса. Свежие данные, появившиеся благодаря сертификации устройства в Бразилии, указывают на то, что выход Galaxy A07 5G может состояться в ближайшие недели, а его главным козырем станет серьёзно увеличенный запас автономности.

Ключевым отличием новой модели от предшественника, Galaxy A06 5G, станет ёмкость аккумуляторной батареи. Согласно данным регуляторного органа Anatel, Galaxy A07 5G получит элемент питания ёмкостью 6000 мАч. Это на 1000 мАч больше, чем у предыдущей модели, что обещает значительный прирост времени работы без подзарядки — важное преимущество для бюджетного сегмента.

Остальные характеристики, если верить утечкам, могут оказаться более консервативными. Ожидается, что за производительность будет отвечать уже знакомый по A06 5G процессор MediaTek Dimensity 6300. Эта же пара — чипсет и 4 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ встроенного хранилища — была сердцем прошлого поколения.

Такой подход намекает на то, что Samsung рассматривает Galaxy A07 5G скорее как итеративное обновление с фокусом на одном ключевом улучшении (автономность), а не как полноценную перезагрузку модели. Это позволяет удерживать низкую себестоимость и конечную цену, что критически важно в сегменте самых доступных 5G-смартфонов.

Отсутствие информации о других потенциальных апгрейдах, таких как дисплей или камеры, оставляет пространство для предположений. Поклонники бренда надеются, что Samsung всё же представит более сбалансированное обновление. Точная дата анонса пока не раскрыта, но слухи указывают на период с конца декабря 2025 по январь 2026 года.

Таким образом, с Galaxy A07 5G Samsung, судя по всему, намерена укрепить свои позиции в нише бюджетных 5G-устройств, сделав ставку на беспрецедентную для этого класса автономность. Это может стать решающим аргументом для покупателей, выбирающих между новинкой и конкурентами от Xiaomi, Realme и других брендов.