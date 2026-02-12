Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры

Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры

12.02.2026, MForum.ru

Компания Samsung официально объявила дату первого в этом году мероприятия Galaxy Unpacked. Презентация флагманской серии Galaxy S26, включающей модели S26, S26+ и S26 Ultra, состоится 25 февраля в Сан-Франциско. Трансляция будет доступна на официальном сайте Samsung и YouTube-канале. Одновременно с анонсом даты в ряде стран стартуют программы предварительного резервирования.

Однако, следуя устоявшейся традиции, все ключевые характеристики новинок оказались в открытом доступе ещё до официальной презентации. Свежая утечка раскрывает полные спецификации и европейские цены на все три модели.

Младшие модели серии получают минимальные аппаратные обновления. Основная ставка сделана на программные функции искусственного интеллекта, о чём Samsung намекала в тизерах.

  • Процессор и память: В большинстве регионов (включая Европу) устройства будут работать на Exynos 2600. Оперативной памяти — 12 ГБ, базовый объём накопителя увеличен до 256 ГБ.
  • Дисплей: Панели идентичны по размеру и разрешению предшественникам, защищены стеклом Gorilla Armor 2.
  • Аккумулятор и зарядка: Galaxy S26 – 4300 мАч (+300 мАч к S25), Galaxy S26+ – 4900 мАч (без изменений).
  • Камеры: Полное наследование модулей от S25. Основная — 50 Мп (f/1.8), телефото — 10 Мп (3-кратный оптический зум), сверхширокоугольная — 12 Мп (без автофокуса). Фронтальная камера — 12 Мп.

Galaxy S26 Ultra традиционно получает ряд улучшений, однако их характер вызывает вопросы.

  • Процессор: Эксклюзивный Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с разогнанными Prime-ядрами.
  • Память: Базовая версия — 12 ГБ ОЗУ, версия с 1 ТБ накопителя — 16 ГБ ОЗУ.
  • Аккумулятор и зарядка: Ёмкость осталась прежней — 5000 мАч. Однако зарядка ускорена: 60 Вт по проводу (против 45 Вт у S25 Ultra) и 25 Вт беспроводным способом.
  • Камеры: Разрешение сенсоров не изменилось, но заявлены более светосильные объективы. Главная камера — 200 Мп с апертурой f/1.4 (было f/1.7). Улучшен 5-кратный перископ и сверхширокоугольный модуль (оба — 50 Мп).
  • Магнитная зарядка: Несмотря на слухи, встроенных магнитов для Qi2 ни у одной модели не будет.

Согласно утечке, стартовые цены в Европе останутся на уровне предшественников:

  • Galaxy S26: 999 евро
  • Galaxy S26+: 1269 евро
  • Galaxy S26 Ultra: 1469 евро

Samsung, судя по утечке, вступает в 2026 год с осторожной стратегией. Аппаратная часть флагманов не претерпела революционных изменений. Самый заметный апгрейд — ускоренная проводная зарядка Ultra (наконец-то догнавшая китайских конкурентов образца 2021 года) и улучшенная светосила камер. Однако батарея всё ещё 5000 мАч, а ёмкость аккумулятора базовой модели остаётся на уровне, который китайские бренды уже считают недостаточным даже для середнячков.

Это создаёт риск: в год, когда конкуренты массово переходят на батареи 7000+ мАч и зарядку 100 Вт, Samsung делает ставку на ИИ и светосилу. Сработает ли такая тактика — покажет спрос. Ясно одно, пользователи, ждущие от S26 Ultra прорыва в автономности, будут разочарованы. Те же, кто ценит камеру и эксклюзивный процессор Qualcomm, скорее всего, останутся в числе покупателей.

© Антон Печеровый, MForum.ru

