Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры

12.02.2026,
Компания Samsung официально объявила дату первого в этом году мероприятия Galaxy Unpacked. Презентация флагманской серии Galaxy S26, включающей модели S26, S26+ и S26 Ultra, состоится 25 февраля в Сан-Франциско. Трансляция будет доступна на официальном сайте Samsung и YouTube-канале. Одновременно с анонсом даты в ряде стран стартуют программы предварительного резервирования.
Однако, следуя устоявшейся традиции, все ключевые характеристики новинок оказались в открытом доступе ещё до официальной презентации. Свежая утечка раскрывает полные спецификации и европейские цены на все три модели.
Младшие модели серии получают минимальные аппаратные обновления. Основная ставка сделана на программные функции искусственного интеллекта, о чём Samsung намекала в тизерах.
Galaxy S26 Ultra традиционно получает ряд улучшений, однако их характер вызывает вопросы.
Согласно утечке, стартовые цены в Европе останутся на уровне предшественников:
Samsung, судя по утечке, вступает в 2026 год с осторожной стратегией. Аппаратная часть флагманов не претерпела революционных изменений. Самый заметный апгрейд — ускоренная проводная зарядка Ultra (наконец-то догнавшая китайских конкурентов образца 2021 года) и улучшенная светосила камер. Однако батарея всё ещё 5000 мАч, а ёмкость аккумулятора базовой модели остаётся на уровне, который китайские бренды уже считают недостаточным даже для середнячков.
Это создаёт риск: в год, когда конкуренты массово переходят на батареи 7000+ мАч и зарядку 100 Вт, Samsung делает ставку на ИИ и светосилу. Сработает ли такая тактика — покажет спрос. Ясно одно, пользователи, ждущие от S26 Ultra прорыва в автономности, будут разочарованы. Те же, кто ценит камеру и эксклюзивный процессор Qualcomm, скорее всего, останутся в числе покупателей.
© Антон Печеровый,
