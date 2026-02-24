Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч

24.02.2026, MForum.ru

Компания Motorola официально подтвердила скорый выход нового смартфона среднего сегмента — Motorola Edge 70 Fusion. Посадочная страница устройства появилась на индийской платформе Flipkart, раскрыв ключевые характеристики и дизайн новинки.

Главной особенностью Edge 70 Fusion станет 50-мегапиксельная основная камера на базе нового сенсора Sony LYT-710 с оптической стабилизацией (OIS). Motorola заявляет, что это первый в мире смартфон с данным сенсором, который обеспечивает «сверхчёткие» снимки при слабом освещении и более яркие блики при видеосъёмке. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп, и все камеры поддерживают запись видео в 4K.

Смартфон оснащается 6.78-дюймовым quad-curved AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Заявлена пиковая яркость до 5200 нит, что является одним из лучших показателей в классе, а также поддержка HDR10+ и почти 96-процентное соотношение экрана к корпусу.

При толщине всего 7.99 мм устройство получило кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.

По данным инсайдеров, аппаратной платформой станет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Корпус получил защиту IP68/IP69 от пыли и воды, а также сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H . Задняя панель получит текстуру под кожу и будет доступна в трёх цветах, разработанных при участии Pantone: Blue Surf, Country Air и Silhouette.

Motorola подтвердила, что раскроет больше деталей 2 марта на MWC 2026, при этом в Индии устройство могут представить уже 26–28 февраля.

Edge 70 Fusion демонстрирует новый вектор развития среднего сегмента Motorola. Вместо гонки за количеством камер компания делает ставку на сенсор Sony, что позволяет выделиться на фоне конкурентов и предложить реальное улучшение качества съёмки.

Огромная батарея 7000 мАч при сохранении тонкого корпуса (благодаря кремний-углеродной технологии) решает главную проблему пользователей — автономность. В сочетании с 144-герцовым дисплеем и современной защитой IP68/69 устройство выглядит как один из самых сбалансированных аппаратов 2026 года в ценовом диапазоне до 30 000 рупий.