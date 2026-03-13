Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

13.03.2026, MForum.ru

Компания Energizer готовится вновь удивить рынок. Новый защищенный смартфон P30K Apex построен вокруг одной главной особенности — аккумулятора чудовищной емкости 30 000 мАч. Если верить спецификациям, аппарат может стать абсолютным рекордсменом по автономности среди современных телефонов.

30 000 мАч — это примерно семь батарей iPhone 17 Pro, сложенных вместе. Energizer обещает до месяца работы в режиме ожидания или при легком смешанном использовании. Разумеется, в реальности все будет зависеть от сценария: игры и навигация сожрут заряд быстрее, но даже с поправкой на маркетинг показатели впечатляют.

Поддерживается быстрая зарядка 66 Вт через USB-C. Это должно сделать процесс наполнения гигантской батареи хотя бы терпимым по времени, хотя полностью заряжать такой аккумулятор все равно придется долго.

Внутри – MediaTek Dimensity 7300 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя. Для повседневных задач, мультизадачности и умеренных игр этого достаточно.

Экран — 6.95-дюймовый IPS с разрешением 2460×1080 пикселей. Не AMOLED, но для защищенного устройства выбор понятен: IPS прочнее и дешевле.

Камеры выглядят амбициозно на бумаге: основной сенсор на 200 МП в компании 50-мегапиксельного и 5-мегапиксельного модулей. Фронталка тоже на 50 МП. Как часто бывает с такими цифрами, реальное качество съемки будет зависеть от программной обработки, но маркетинговый потенциал очевиден.

IP69K — редкий для смартфонов стандарт. Он означает не просто защиту от воды и пыли, а устойчивость к высокотемпературным струям под давлением. Аппарат явно адресован тем, кто работает в экстремальных условиях: строителям, спасателям, путешественникам, любителям активного отдыха.

Energizer P30K Apex — устройство не для всех. Толщина и вес из-за гигантской батареи будут запредельными по современным меркам, хотя точные цифры производитель пока не раскрывает. Но целевая аудитория готова на такие жертвы. Это люди, которые устали от ежедневной зарядки, работают в полях или просто ненавидят носить с собой пауэрбанки.

Цена €399 (около $435) выглядит разумно за такой набор: огромная батарея, свежий процессор, много памяти и флагманские стандарты защиты. Главный конкурент — Oukitel и прочие нишевые бренды, но у Energizer узнаваемость выше, особенно в Европе.

Вопрос только в сроках. Запуск ожидается только в июне. За три месяца конкуренты могут выпустить что-то подобное. Но если P30K Apex действительно даст месяц работы, у него есть все шансы стать культовым устройством для своей аудитории.