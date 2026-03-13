Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

MForum.ru

Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

13.03.2026, MForum.ru

Компания Energizer готовится вновь удивить рынок. Новый защищенный смартфон P30K Apex построен вокруг одной главной особенности — аккумулятора чудовищной емкости 30 000 мАч. Если верить спецификациям, аппарат может стать абсолютным рекордсменом по автономности среди современных телефонов.

Слухи: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

30 000 мАч — это примерно семь батарей iPhone 17 Pro, сложенных вместе. Energizer обещает до месяца работы в режиме ожидания или при легком смешанном использовании. Разумеется, в реальности все будет зависеть от сценария: игры и навигация сожрут заряд быстрее, но даже с поправкой на маркетинг показатели впечатляют.

Поддерживается быстрая зарядка 66 Вт через USB-C. Это должно сделать процесс наполнения гигантской батареи хотя бы терпимым по времени, хотя полностью заряжать такой аккумулятор все равно придется долго.

Внутри – MediaTek Dimensity 7300 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя. Для повседневных задач, мультизадачности и умеренных игр этого достаточно.

Экран — 6.95-дюймовый IPS с разрешением 2460×1080 пикселей. Не AMOLED, но для защищенного устройства выбор понятен: IPS прочнее и дешевле.

Камеры выглядят амбициозно на бумаге: основной сенсор на 200 МП в компании 50-мегапиксельного и 5-мегапиксельного модулей. Фронталка тоже на 50 МП. Как часто бывает с такими цифрами, реальное качество съемки будет зависеть от программной обработки, но маркетинговый потенциал очевиден.

IP69K — редкий для смартфонов стандарт. Он означает не просто защиту от воды и пыли, а устойчивость к высокотемпературным струям под давлением. Аппарат явно адресован тем, кто работает в экстремальных условиях: строителям, спасателям, путешественникам, любителям активного отдыха.

Energizer P30K Apex — устройство не для всех. Толщина и вес из-за гигантской батареи будут запредельными по современным меркам, хотя точные цифры производитель пока не раскрывает. Но целевая аудитория готова на такие жертвы. Это люди, которые устали от ежедневной зарядки, работают в полях или просто ненавидят носить с собой пауэрбанки.

Цена €399 (около $435) выглядит разумно за такой набор: огромная батарея, свежий процессор, много памяти и флагманские стандарты защиты. Главный конкурент — Oukitel и прочие нишевые бренды, но у Energizer узнаваемость выше, особенно в Европе.

Вопрос только в сроках. Запуск ожидается только в июне. За три месяца конкуренты могут выпустить что-то подобное. Но если P30K Apex действительно даст месяц работы, у него есть все шансы стать культовым устройством для своей аудитории.

Слухи: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru

14.02. [Новинки] MWC 2019: Energizer привезет 4G-фичефоны на KaiOS / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019 / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Energizer Max P490 и P490S – смартфоны с 4 камерами / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

13.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru

09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: