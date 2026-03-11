Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч

MForum.ru
11.03.2026,
Компания Realme тихо возрождает линейку Note, представив в нескольких странах Юго-Восточной Азии бюджетную модель Note 80. Новинка делает ставку на три вещи: емкий аккумулятор, высокую частоту обновления экрана и максимально доступную цену. Рассказываем, что получилось.
Realme Note 80 оснастили 6.74-дюймовым LCD-дисплеем разрешением HD+. Главная особенность — частота обновления 90 Гц, что для ультрабюджетного сегмента все еще остается преимуществом. Интерфейс будет выглядеть плавнее, чем у стандартных 60-герцовых конкурентов. Пиковая яркость в режиме повышенной яркости достигает 563 нит — на солнце экран останется читаемым, хотя до рекордов далеко.
Внутри Realme Note 80 установлен процессор Unisoc T7250 с графикой Mali G57. Это проверенное решение для самых доступных устройств: оно не блещет мощностью, но с базовыми задачами справляется уверенно. Оперативной памяти до 4 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — eMMC 5.1 объемом до 128 ГБ с возможностью расширения картой памяти.
Realme не стала обманывать покупателей множеством модулей. Сзади установлена одна 8-мегапиксельная камера с автофокусом и диафрагмой f/2.0. Фронталка на 5 МП спрятана в каплевидном вырезе. Впрочем, для своей цены аппарат и не обязан выдавать шедевры.
Батарея емкостью 6300 мАч — то, ради чего многие обратят внимание на Note 80. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает несколько дней работы без розетки. Правда, зарядка всего 15 Вт: полностью заряжать гигантскую батарею придется долго, быстро подпитаться перед выходом не получится.
При толщине корпуса 7.94 мм и весе 197 граммов аппарат остается достаточно компактным для своей емкости — инженеры поработали хорошо. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, есть классический разъем 3.5 мм для наушников и поддержка двух сим-карт с 4G (5G не поддерживается). Из беспроводных интерфейсов в наличии Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS.
Линейка Note когда-то была визитной карточкой Realme в бюджетном сегменте, но потом уступила место C-серии. Теперь бренд реанимирует название, а Note 80 выглядит как попытка занять нишу между C-серией и номерными моделями.
Главный вопрос: не будет ли Note 80 конкурировать с собственным C83 5G, который вышел на днях? У C83 батарея еще больше (7000 мАч), есть 5G и военный стандарт защиты. Но и цена стартует от 13 499 рупий (порядка 147 долларов). Note 80 дешевле (от 3599 бат, около 115 долларов) и ориентирован на максимально широкую аудиторию в странах вроде Таиланда, где покупательная способность ниже, чем в Индии.
По сути, Realme просто закрывает разные ценовые ниши одним продуктом под разными именами. Note 80 — для Юго-Восточной Азии, C83 5G — для Индии. Внутренней конкуренции почти нет, так как рынки не пересекаются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru