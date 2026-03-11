Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч

11.03.2026, MForum.ru

Компания Realme тихо возрождает линейку Note, представив в нескольких странах Юго-Восточной Азии бюджетную модель Note 80. Новинка делает ставку на три вещи: емкий аккумулятор, высокую частоту обновления экрана и максимально доступную цену. Рассказываем, что получилось.

Realme Note 80 оснастили 6.74-дюймовым LCD-дисплеем разрешением HD+. Главная особенность — частота обновления 90 Гц, что для ультрабюджетного сегмента все еще остается преимуществом. Интерфейс будет выглядеть плавнее, чем у стандартных 60-герцовых конкурентов. Пиковая яркость в режиме повышенной яркости достигает 563 нит — на солнце экран останется читаемым, хотя до рекордов далеко.

Внутри Realme Note 80 установлен процессор Unisoc T7250 с графикой Mali G57. Это проверенное решение для самых доступных устройств: оно не блещет мощностью, но с базовыми задачами справляется уверенно. Оперативной памяти до 4 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — eMMC 5.1 объемом до 128 ГБ с возможностью расширения картой памяти.

Realme не стала обманывать покупателей множеством модулей. Сзади установлена одна 8-мегапиксельная камера с автофокусом и диафрагмой f/2.0. Фронталка на 5 МП спрятана в каплевидном вырезе. Впрочем, для своей цены аппарат и не обязан выдавать шедевры.

Батарея емкостью 6300 мАч — то, ради чего многие обратят внимание на Note 80. В паре с не самым прожорливым процессором и HD-экраном это обещает несколько дней работы без розетки. Правда, зарядка всего 15 Вт: полностью заряжать гигантскую батарею придется долго, быстро подпитаться перед выходом не получится.

При толщине корпуса 7.94 мм и весе 197 граммов аппарат остается достаточно компактным для своей емкости — инженеры поработали хорошо. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, есть классический разъем 3.5 мм для наушников и поддержка двух сим-карт с 4G (5G не поддерживается). Из беспроводных интерфейсов в наличии Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS.

Линейка Note когда-то была визитной карточкой Realme в бюджетном сегменте, но потом уступила место C-серии. Теперь бренд реанимирует название, а Note 80 выглядит как попытка занять нишу между C-серией и номерными моделями.

Главный вопрос: не будет ли Note 80 конкурировать с собственным C83 5G, который вышел на днях? У C83 батарея еще больше (7000 мАч), есть 5G и военный стандарт защиты. Но и цена стартует от 13 499 рупий (порядка 147 долларов). Note 80 дешевле (от 3599 бат, около 115 долларов) и ориентирован на максимально широкую аудиторию в странах вроде Таиланда, где покупательная способность ниже, чем в Индии.

По сути, Realme просто закрывает разные ценовые ниши одним продуктом под разными именами. Note 80 — для Юго-Восточной Азии, C83 5G — для Индии. Внутренней конкуренции почти нет, так как рынки не пересекаются.