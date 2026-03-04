Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса

MForum.ru

Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса

04.03.2026, MForum.ru

Спустя всего несколько дней после появления слухов об Honor 600, в сеть утекли подробности о другой модели линейки — Honor 600 Lite. Немецкое издание WinFuture опубликовало официальные рендеры и ключевые характеристики устройства, которые, предположительно, происходят из листинга сингапурского ритейлера.

Ожидаемые технические характеристики:

  • Дисплей: 6.6-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2600 x 1200 пикселей и пиковой HDR-яркостью 6500 нит.
  • Платформа: Чипсет MediaTek Dimensity 7100 Elite.
  • Память: Единственная конфигурация — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.
  • Автономность: Аккумулятор ёмкостью 6250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.
  • Камеры: основная: 108 Мп с диафрагмой f/1.75, ультраширокоугольная: 5 Мп, фронтальная: 16 Мп с диафрагмой f/2.2. Телефото-модуль отсутствует, что ожидаемо для данного ценового сегмента.
  • Защита: Степень защиты IP66 (пылезащита и защита от сильных водяных струй).
  • Особенности: На правой боковой грани расположена выделенная кнопка спуска затвора.

Устройство получило дизайн с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Honor 600 Lite будет доступен в двух цветах: Velvet Black (сдержанный чёрный) и Desert Gold (мягкий золотистый оттенок).

Ориентировочная цена в Сингапуре составляет 399 сингапурских долларов, что эквивалентно примерно $315 . Официальная дата анонса пока не подтверждена, но появление устройства в ритейлерской сети указывает на скорый запуск.

Honor 600 Lite выглядит как типичный представитель верхней части среднего сегмента с чётко очерченными приоритетами.

Сильные стороны:

  • Дисплей: 6.6-дюймовый AMOLED с разрешением 2600x1200 и пиковой яркостью 6500 нит — отличные показатели для своей ценовой категории. Это обеспечит яркую и сочную картинку даже под прямыми солнечными лучами.
  • Автономность: 6250 мАч в паре с энергоэффективным Dimensity 7100 Elite и 45-ваттной зарядкой обещают полтора-два дня работы.
  • Основная камера: 108 Мп с f/1.75 — проверенное решение для получения детализированных снимков при хорошем освещении.
  • Память: 8/256 ГБ — золотой стандарт для среднего сегмента в 2026 году.

Компромиссы:

  • Отсутствие телефото-камеры (зум только цифровой).
  • Скромная ультраширокоугольная камера (5 Мп).
  • Защита IP66, а не IP68 (меньше боится струй, но не полного погружения).

Для кого этот телефон? Для пользователей, которым нужен яркий AMOLED-экран, ёмкая батарея, достаточная производительность для повседневных задач и хорошая основная камера, и кто готов мириться с отсутствием "ультраширика" и телевика. При цене около $315 Honor 600 Lite будет прямым конкурентом для Samsung Galaxy A56 (а также не анонсированному A57), Xiaomi Redmi Note 14 Pro и Realme 14 Pro+. Его главный козырь — рекордная яркость дисплея и выделенная кнопка спуска, которая понравится мобильным фотографам. Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие недели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru

04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: