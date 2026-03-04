Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса

04.03.2026, MForum.ru

Спустя всего несколько дней после появления слухов об Honor 600, в сеть утекли подробности о другой модели линейки — Honor 600 Lite. Немецкое издание WinFuture опубликовало официальные рендеры и ключевые характеристики устройства, которые, предположительно, происходят из листинга сингапурского ритейлера.

Ожидаемые технические характеристики:

Дисплей: 6.6-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2600 x 1200 пикселей и пиковой HDR-яркостью 6500 нит.

6.6-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2600 x 1200 пикселей и пиковой HDR-яркостью 6500 нит. Платформа: Чипсет MediaTek Dimensity 7100 Elite.

Чипсет MediaTek Dimensity 7100 Elite. Память: Единственная конфигурация — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Единственная конфигурация — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Автономность: Аккумулятор ёмкостью 6250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Аккумулятор ёмкостью 6250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Камеры: основная: 108 Мп с диафрагмой f/1.75, ультраширокоугольная: 5 Мп, фронтальная: 16 Мп с диафрагмой f/2.2. Телефото-модуль отсутствует, что ожидаемо для данного ценового сегмента.

основная: 108 Мп с диафрагмой f/1.75, ультраширокоугольная: 5 Мп, фронтальная: 16 Мп с диафрагмой f/2.2. Телефото-модуль отсутствует, что ожидаемо для данного ценового сегмента. Защита: Степень защиты IP66 (пылезащита и защита от сильных водяных струй).

Степень защиты IP66 (пылезащита и защита от сильных водяных струй). Особенности: На правой боковой грани расположена выделенная кнопка спуска затвора.

Устройство получило дизайн с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Honor 600 Lite будет доступен в двух цветах: Velvet Black (сдержанный чёрный) и Desert Gold (мягкий золотистый оттенок).

Ориентировочная цена в Сингапуре составляет 399 сингапурских долларов, что эквивалентно примерно $315 . Официальная дата анонса пока не подтверждена, но появление устройства в ритейлерской сети указывает на скорый запуск.

Honor 600 Lite выглядит как типичный представитель верхней части среднего сегмента с чётко очерченными приоритетами.

Сильные стороны:

Дисплей: 6.6-дюймовый AMOLED с разрешением 2600x1200 и пиковой яркостью 6500 нит — отличные показатели для своей ценовой категории. Это обеспечит яркую и сочную картинку даже под прямыми солнечными лучами.

6.6-дюймовый AMOLED с разрешением 2600x1200 и пиковой яркостью 6500 нит — отличные показатели для своей ценовой категории. Это обеспечит яркую и сочную картинку даже под прямыми солнечными лучами. Автономность: 6250 мАч в паре с энергоэффективным Dimensity 7100 Elite и 45-ваттной зарядкой обещают полтора-два дня работы.

6250 мАч в паре с энергоэффективным Dimensity 7100 Elite и 45-ваттной зарядкой обещают полтора-два дня работы. Основная камера: 108 Мп с f/1.75 — проверенное решение для получения детализированных снимков при хорошем освещении.

108 Мп с f/1.75 — проверенное решение для получения детализированных снимков при хорошем освещении. Память: 8/256 ГБ — золотой стандарт для среднего сегмента в 2026 году.

Компромиссы:

Отсутствие телефото-камеры (зум только цифровой).

Скромная ультраширокоугольная камера (5 Мп).

Защита IP66, а не IP68 (меньше боится струй, но не полного погружения).

Для кого этот телефон? Для пользователей, которым нужен яркий AMOLED-экран, ёмкая батарея, достаточная производительность для повседневных задач и хорошая основная камера, и кто готов мириться с отсутствием "ультраширика" и телевика. При цене около $315 Honor 600 Lite будет прямым конкурентом для Samsung Galaxy A56 (а также не анонсированному A57), Xiaomi Redmi Note 14 Pro и Realme 14 Pro+. Его главный козырь — рекордная яркость дисплея и выделенная кнопка спуска, которая понравится мобильным фотографам. Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие недели.