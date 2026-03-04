Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса

MForum.ru
Спустя всего несколько дней после появления слухов об Honor 600, в сеть утекли подробности о другой модели линейки — Honor 600 Lite. Немецкое издание WinFuture опубликовало официальные рендеры и ключевые характеристики устройства, которые, предположительно, происходят из листинга сингапурского ритейлера.
Ожидаемые технические характеристики:
Устройство получило дизайн с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Honor 600 Lite будет доступен в двух цветах: Velvet Black (сдержанный чёрный) и Desert Gold (мягкий золотистый оттенок).
Ориентировочная цена в Сингапуре составляет 399 сингапурских долларов, что эквивалентно примерно $315 . Официальная дата анонса пока не подтверждена, но появление устройства в ритейлерской сети указывает на скорый запуск.
Honor 600 Lite выглядит как типичный представитель верхней части среднего сегмента с чётко очерченными приоритетами.
Сильные стороны:
Компромиссы:
Для кого этот телефон? Для пользователей, которым нужен яркий AMOLED-экран, ёмкая батарея, достаточная производительность для повседневных задач и хорошая основная камера, и кто готов мириться с отсутствием "ультраширика" и телевика. При цене около $315 Honor 600 Lite будет прямым конкурентом для Samsung Galaxy A56 (а также не анонсированному A57), Xiaomi Redmi Note 14 Pro и Realme 14 Pro+. Его главный козырь — рекордная яркость дисплея и выделенная кнопка спуска, которая понравится мобильным фотографам. Официальный анонс, вероятно, состоится в ближайшие недели.
