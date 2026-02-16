Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч

MForum.ru

Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч

16.02.2026, MForum.ru

Компания Honor тихо, без официальной презентации, выпустила в Саудовской Аравии новый бюджетный планшет — Honor Pad X8b. Устройство появилось спустя три с половиной года после анонса оригинальной модели Pad X8 (2022 год), его наименование вызывает вопросы, но характеристики вполне конкретны.

Honor Pad X8b предлагает сбалансированный набор функций для своего ценового сегмента:

  • Дисплей: 11-дюймовая IPS LCD-панель с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Это обеспечивает более плавную прокрутку и комфортный просмотр контента.
  • Платформа: Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 — проверенное 6-нм решение для устройств начального и среднего уровня, ориентированное на энергоэффективность и базовые задачи.
  • Память: Единственная конфигурация — 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.
  • Аккумулятор: Ёмкость 10 100 мАч — ключевое преимущество, обеспечивающее длительную автономную работу при просмотре видео или веб-сёрфинге.
  • Камеры: Основная и фронтальная камеры имеют одинаковое разрешение — 5 Мп. Этого достаточно для видеозвонков и редких снимков документов.
  • Программное обеспечение: Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10 из коробки. Это гарантирует актуальность системы на момент покупки.
  • Габариты: Толщина корпуса — всего 7.25 мм, вес — 496 граммов. Планшет достаточно лёгкий для длительного удержания в руках.
  • Комплектация: В коробке есть зарядное устройство (по крайней мере, для рынка Саудовской Аравии).

Honor Pad X8b уже поступил в продажу в Саудовской Аравии. Цена первые две недели установлена как 649 SAR (~$173), а обычная цена составит 849 SAR (~$226).

Название «Pad X8b» спустя три с половиной года после X8 выглядит как аномалия в мире стремительно сменяющих друг друга моделей. Однако с практической точки зрения этот шаг объясним. Возможно, Honor нашла складские запасы компонентов (напомню, Qualcomm Snapdragon 680 был представлен в 2021 году) и решила быстро закрыть бюджетный сегмент планшетов на Ближнем Востоке, не вкладываясь в разработку новой модели с нуля.

По своим характеристикам Honor Pad X8b — типичный представитель класса «медиа-планшетов»:

  • IPS-экран с 90 Гц — достаточно для видео и игр.
  • Snapdragon 680 — слабоват для тяжёлых задач, но отлично справляется с YouTube, чтением и браузером.
  • Главный козырь — батарея 10 100 мАч обеспечит многочасовые сериальные марафоны.
  • Современный Android 16 добавляет очков к актуальности.

При цене около $170–220 у устройства практически нет прямых конкурентов с такой же ёмкостью батареи и свежей ОС. Это делает Honor Pad X8b идеальным вариантом для тех, кому нужен недорогой планшет с очень долгим временем работы, пусть и на устаревшем, но хорошо оптимизированном процессоре.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новости компаний] Мобильная связь: В МТС готовятся к запуску 5G / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: