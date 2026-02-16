Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч

MForum.ru
Компания Honor тихо, без официальной презентации, выпустила в Саудовской Аравии новый бюджетный планшет — Honor Pad X8b. Устройство появилось спустя три с половиной года после анонса оригинальной модели Pad X8 (2022 год), его наименование вызывает вопросы, но характеристики вполне конкретны.
Honor Pad X8b предлагает сбалансированный набор функций для своего ценового сегмента:
Honor Pad X8b уже поступил в продажу в Саудовской Аравии. Цена первые две недели установлена как 649 SAR (~$173), а обычная цена составит 849 SAR (~$226).
Название «Pad X8b» спустя три с половиной года после X8 выглядит как аномалия в мире стремительно сменяющих друг друга моделей. Однако с практической точки зрения этот шаг объясним. Возможно, Honor нашла складские запасы компонентов (напомню, Qualcomm Snapdragon 680 был представлен в 2021 году) и решила быстро закрыть бюджетный сегмент планшетов на Ближнем Востоке, не вкладываясь в разработку новой модели с нуля.
По своим характеристикам Honor Pad X8b — типичный представитель класса «медиа-планшетов»:
При цене около $170–220 у устройства практически нет прямых конкурентов с такой же ёмкостью батареи и свежей ОС. Это делает Honor Pad X8b идеальным вариантом для тех, кому нужен недорогой планшет с очень долгим временем работы, пусть и на устаревшем, но хорошо оптимизированном процессоре.
© Антон Печеровый,
