Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч

Компания Honor тихо, без официальной презентации, выпустила в Саудовской Аравии новый бюджетный планшет — Honor Pad X8b. Устройство появилось спустя три с половиной года после анонса оригинальной модели Pad X8 (2022 год), его наименование вызывает вопросы, но характеристики вполне конкретны.

Honor Pad X8b предлагает сбалансированный набор функций для своего ценового сегмента:

Дисплей: 11-дюймовая IPS LCD-панель с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Это обеспечивает более плавную прокрутку и комфортный просмотр контента.

Платформа: Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 — проверенное 6-нм решение для устройств начального и среднего уровня, ориентированное на энергоэффективность и базовые задачи.

Память: Единственная конфигурация — 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор: Ёмкость 10 100 мАч — ключевое преимущество, обеспечивающее длительную автономную работу при просмотре видео или веб-сёрфинге.

Камеры: Основная и фронтальная камеры имеют одинаковое разрешение — 5 Мп. Этого достаточно для видеозвонков и редких снимков документов.

Программное обеспечение: Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10 из коробки. Это гарантирует актуальность системы на момент покупки.

Габариты: Толщина корпуса — всего 7.25 мм, вес — 496 граммов. Планшет достаточно лёгкий для длительного удержания в руках.

Комплектация: В коробке есть зарядное устройство (по крайней мере, для рынка Саудовской Аравии).

Honor Pad X8b уже поступил в продажу в Саудовской Аравии. Цена первые две недели установлена как 649 SAR (~$173), а обычная цена составит 849 SAR (~$226).

Название «Pad X8b» спустя три с половиной года после X8 выглядит как аномалия в мире стремительно сменяющих друг друга моделей. Однако с практической точки зрения этот шаг объясним. Возможно, Honor нашла складские запасы компонентов (напомню, Qualcomm Snapdragon 680 был представлен в 2021 году) и решила быстро закрыть бюджетный сегмент планшетов на Ближнем Востоке, не вкладываясь в разработку новой модели с нуля.

По своим характеристикам Honor Pad X8b — типичный представитель класса «медиа-планшетов»:

IPS-экран с 90 Гц — достаточно для видео и игр.

Snapdragon 680 — слабоват для тяжёлых задач, но отлично справляется с YouTube, чтением и браузером.

Главный козырь — батарея 10 100 мАч обеспечит многочасовые сериальные марафоны.

Современный Android 16 добавляет очков к актуальности.

При цене около $170–220 у устройства практически нет прямых конкурентов с такой же ёмкостью батареи и свежей ОС. Это делает Honor Pad X8b идеальным вариантом для тех, кому нужен недорогой планшет с очень долгим временем работы, пусть и на устаревшем, но хорошо оптимизированном процессоре.