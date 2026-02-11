Мобильная связь: В МТС готовятся к запуску 5G

11.02.2026, MForum.ru

Подробностей пока мало, но на сайте появились тизеры, которые впрямую на это намекают.

Интересный факт - перечисленные в разделе аппараты, а это только "китайфоны" Xiaomi и Honor, ни в китайской локальной, ни в глобальной версиях, не поддерживают "горячо любимый" регуляторами, диапазон n79. По крайней мере, в стандартных версиях аппаратов.

Конечно, специально для "друзей из России" китайские производители, чисто в теории, могут добавить поддержку и этого диапазона. Как, например, можно встретить поддержку диапазона n71 в смартфонах Xiaomi REDMI Note 15 Pro+ 5G 8/256 Гб, предназначенных для Саудовской Аравии. Сейчас продаются аппараты из такой, специальной "российской" партии?

Так или нет, но событие запуска 5G в России, будет ли оно мощным или скромным по начальным масштабам, похоже, состоится в обозримом будущем.

Интриги добавляет то, что вопрос с частотами, даже с "горбатым" n79 еще не решен, распределения этого диапазона еще не произошло. А значит пока что операторы если и могут начать запуски 5G, то только в режиме технейтральности. Особой пользы от этого будет немного, операторам под 5G нужны новые частоты, в экономически подходящих диапазонах (700 МГц, 3.5 ГГц). И все же, хоть какое-то движение вперед в вопросе 5G - это все же движение вперед. В этом плане буду рад за МТС, если оператор сможет сделать этот шаг. Должно же быть хоть что-то позитивное в российском телекоме.

