Мобильная связь: Аналитики прогнозируют резкий рост объема мирового рынка решений 5G

По оценкам аналитиков SNS Insider, к 2035 году объем мирового рынка оборудования для сетей 5G может достичь $265 млрд, чему будут способствовать такие факторы, как рост востребованности ИИ и развитие выделенных сетей 5G (p5G). Об исследовании рассказывает Mobile World Live.

В частности, объем этих направлений в 2025 году оценивается в $32 млрд и прогнозируется среднегодовой рост в период 2026-2035 в 23.6%.

Другие векторы роста включают внедрение «умной инфраструктуры» и технологий автономности.

В SNS Insider отмечают растущие потребности высокоскоростной подключенности с низкими задержками, которую будет стимулировать рост сегмента IoT, дополненной реальности (AR), автономного транспорта и «умных городов».

Одним из драйверов роста рынка 5G в SNS называют также политику операторов, многие из которых активно модернизируют свои сети, чтобы удовлетворить растущие потребности со стороны абонентов и компаний.

На долю технологий, основанных на использовании частот ниже 6 ГГц пришлась большая часть рынка в 2025 году, порядка 62.4%. Если говорить о региональном распределении, то основные средства приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион, порядка 37.5%, где развитие 5G идет опережающими темпами.

По оценкам SNS Insider, развитие технологий, это не единственный драйвер роста объемов рынка. Отмечаются также «поддерживающие правительственные инициативы, включая проведение частотных аукционов», финансирование проектов разработки и внедрения новых технологий, программы цифровой трансформации, - все эти факторы также стимулировали развитие рынка 5G.

Аналитики отмечают растущее позитивное влияние смещения интереса операторов и разработчиков к программно-определяемым решениям и виртуализации, элементам, которые позволяют более гибкое, эффективное по затратам развертывание 5G.

Удивительно, но в этом списке нет упоминаний потенциально перспективного сегмента прямой сотово-спутниковой связи 5G. Напрасно, он уже демонстрирует взрывной рост. Объём рынка 5G-спутниковой связи, по разным оценкам, составил $6.8 млрд в 2025 году и, как ожидается, достигнет $20.59 млрд к 2030 году (с CAGR ~25%) (прогноз Research and Markets) и $44.4 млрд к 2034 году (с CAGR ~22.53%) (прогноз IMARC Group). К августу 2025 года было объявлено о 170 партнёрствах между операторами и спутниковыми компаниями по всему миру. Услуги «спутник-смартфон» (Direct-to-Device) активно развиваются: к концу 2025 года было зафиксировано 12 коммерческих запусков и 24 пилотных проекта.

