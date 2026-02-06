Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender

06.02.2026, MForum.ru

Очередная утечка визуальных материалов приближает анонс нового бюджетного флагмана Google. Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал пресс-рендеры смартфона Pixel 10a в одном из новых цветовых вариантов — «Лавандовый» (Lavender).

Изображения подтверждают, что внешне Pixel 10a будет практически неотличим от своего предшественника, модели Pixel 9a. Сохранится фирменная дизайнерская философия Google с характерной перекладиной на задней панели.

Согласно предыдущим утечкам, помимо «Лавандового» (Lavender), новинка будет представлена в следующих цветах:

Обсидиан (Obsidian)

Ягодный (Berry)

Туман (Fog)

Эта палитра отличается от вариантов Pixel 9a (Iris, Obsidian, Peony, Porcelain), что является традиционным способом маркетингового обновления линейки.

Внутренние характеристики Pixel 10a, как ожидается, также повторят прошлогоднюю модель, что указывает на её позиционирование как доступного варианта в эпоху Tensor G5.

Чипсет: Tensor G4 — тот же процессор, что и в Pixel 9a, а не новый Tensor G5 из флагманского Pixel 10.

Tensor G4 — тот же процессор, что и в Pixel 9a, а не новый Tensor G5 из флагманского Pixel 10. Память: 8 ГБ оперативной памяти с вариантами 128 ГБ или 256 ГБ встроенной.

8 ГБ оперативной памяти с вариантами 128 ГБ или 256 ГБ встроенной. Дисплей: 6.3-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц (без технологии адаптивной синхронизации LTPO).

6.3-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 120 Гц (без технологии адаптивной синхронизации LTPO). Аккумулятор и зарядка: Батарея ёмкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 23 Вт.

Главным отличием от предшественника может стать срок выхода. Если Pixel 9a был представлен в мае, то релиз Pixel 10a, согласно имеющимся данным, может состояться уже в середине февраля.

Таким образом, Google, судя по всему, готовит к выпуску консервативное, но важное обновление своей самой доступной линейки Pixel. Pixel 10a, вероятно, сохранит все ключевые программные преимущества (чистый Android, долговременные обновления, эксклюзивные функции ИИ) в знакомом корпусе, но с обновлённой цветовой гаммой и более ранним появлением на полках, что может стимулировать продажи в первой половине года. Официальный анонс ожидается в ближайшие недели.