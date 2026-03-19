Фотоника: В России освоили производство активных лазерных элементов

19.03.2026, MForum.ru

В России освоили производство активных лазерных элементов на основе монокристаллического ванадата гадолиния с неодимом (Nd:GVO), монокристаллического ванадата иттрия с неодимом (Nd:YVO), монокристаллического калий-иттриевого вольфрамата (Yb:KYW), калий-гадолиниевого вольфрамата (Yb:KGW) и сапфира, легированного титаном (Ti:Sapphire).

Производство наладили в НПП Инжект (Росатом). Ранее такие изделия закупались за рубежом. Об этом сообщает CNews.

Из публикации коллеги я так не понял, а перечисленные материалы-то кто-то производит в России? То есть уметь из них делать необходимые изделия - это хорошо, безусловно. Но сами материалы не покупаются ли при этом из-за рубежа, что не позволяет говорить о технологической независимости в этом сегменте?

