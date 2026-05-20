6G: ICT.Moscow: в мире сохраняется тренд на кооперацию в сфере 6G

MForum.ru
20.05.2026,
ICT.Moscow представил аналитическую справку о состоянии 6G в мире в 2026 году. В этот раз в фокусе — тренд на сотрудничество участников индустрии, в том числе роль научных центров в нем с 2024 года.
Иллюстраиця из отчета "Анализ развития 6G в мире"
Ключевые наблюдения:
✦ по состоянию на 2023 год совместная разработка играла очень важную роль и наука занимала в таких партнерствах значимое место, этот тренд сохранился;
✦ если два с половиной года назад больший интерес к кооперации проявляли лаборатории из Европы, то сейчас — из США. Однако если смотреть на активность отдельных компаний, то лидируют все же европейские — Nokia (Финляндия, 24% инфоповодов) и Ericsson (Швеция, 21%);
✦ из числа других стран заметны Индия, Республика Корея, Швеция и Япония;
✦ 40% всех рассмотренных инфоповодов о сотрудничестве в сфере 6G содержат информацию о научных центрах из США, Республики Корея, Швеции, Индии, Финляндии и других государств;
✦ заметное место (37% инфоповодов) занимает искусственный интеллект, что во многом связано с активностью компаний полупроводниковой индустрии (Arm, NVIDIA, Qualcomm);
✦ в то же время наблюдается развитие тренда на технологический суверенитет стран. Акцент тут делается не столько на независимости на национальном уровне, сколько на преодолении жесткой привязки к одному производителю чипов для ИИ.
Источник: аналитическая справка "Анализ развития 6G в мире", .pdf
теги: телеком мобильная связь шестое поколение аналитика тренды исследования
