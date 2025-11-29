6G: Samsung и SK Telecom начали совместные исследования технологий AI-RAN для сетей 6G

MForum.ru
Samsung Electronics и SK Telecom (SKT) объявили о начале совместных исследований в области технологий радиодоступа (RAN) на основе искусственного интеллекта (AI-RAN). Цель сотрудничества — создание фундамента для коммерческого успеха сетей шестого поколения (6G).
Направления совместных исследований
В рамках проекта компании сосредоточатся на 3-х ключевых технологических направлениях:
Обе компании являются участниками международного альянса AI-RAN Alliance. Ранее, около года назад, Samsung и SKT уже сотрудничали в области сбора данных с базовых станций 5G с использованием технологий ИИ и глубокого обучения. В результате была разработана система, повышающая производительность сети за счет подбора оптимальных параметров, которую SKT планирует внедрить в свою сеть.
Выводы
Совместные усилия вендора и оператора в области AI-RAN демонстрируют стратегический подход к разработке фундаментальных технологий для будущего стандарта связи 6G, где интеграция ИИ в сетевую инфраструктуру станет ключевым конкурентным преимуществом.
Практическая верификация технологий предполагает тестирование решений AI-RAN в реальных условиях, что ускорит их внедрение на сетях 6G.
Акцент на распределенный MIMO и интеллектуальное управление ресурсами указывает на переход к более гибким, децентрализованным и самооптимизирующимся сетевым архитектурам, необходимым для поддержки новых сервисов в эру 6G.
В целом это сотрудничество знаменует важный шаг в подготовке телеком-индустрии к переходу к следующему поколению мобильной связи (6G), где ИИ (AI-RAN) будет играть критическую роль в управлении и оптимизации сетей.
