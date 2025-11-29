6G: Samsung и SK Telecom начали совместные исследования технологий AI-RAN для сетей 6G

29.11.2025, MForum.ru

Samsung Electronics и SK Telecom (SKT) объявили о начале совместных исследований в области технологий радиодоступа (RAN) на основе искусственного интеллекта (AI-RAN). Цель сотрудничества — создание фундамента для коммерческого успеха сетей шестого поколения (6G).

Направления совместных исследований

В рамках проекта компании сосредоточатся на 3-х ключевых технологических направлениях:

Технология оценки каналов связи на основе ИИ, что позволяет в реальном времени оценивать и корректировать передачу сигналов в условиях, когда передача сигнала может часто прерываться из-за препятствий на пути радиоволн (в этом качестве могут выступать люди, деревья, автомобили, фрагменты зданий и сооружений), что должно снизить количество ошибок передачи данных и повысить скорость их передачи.





Развитие технологии распределенного MIMO — координированной работы нескольких базовых станций и/или нескольких антенн для передачи и приема данных.





Технологии ИИ-планировщика и ИИ-управления ядром сети — определяют оптимизировать передачу данных (когда, где и как отправлять информацию).

Обе компании являются участниками международного альянса AI-RAN Alliance. Ранее, около года назад, Samsung и SKT уже сотрудничали в области сбора данных с базовых станций 5G с использованием технологий ИИ и глубокого обучения. В результате была разработана система, повышающая производительность сети за счет подбора оптимальных параметров, которую SKT планирует внедрить в свою сеть.

Выводы

Совместные усилия вендора и оператора в области AI-RAN демонстрируют стратегический подход к разработке фундаментальных технологий для будущего стандарта связи 6G, где интеграция ИИ в сетевую инфраструктуру станет ключевым конкурентным преимуществом.

Практическая верификация технологий предполагает тестирование решений AI-RAN в реальных условиях, что ускорит их внедрение на сетях 6G.

Акцент на распределенный MIMO и интеллектуальное управление ресурсами указывает на переход к более гибким, децентрализованным и самооптимизирующимся сетевым архитектурам, необходимым для поддержки новых сервисов в эру 6G.

В целом это сотрудничество знаменует важный шаг в подготовке телеком-индустрии к переходу к следующему поколению мобильной связи (6G), где ИИ (AI-RAN) будет играть критическую роль в управлении и оптимизации сетей.

