Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии

MForum.ru
08.01.2026,
Компания Poco укрепила свои позиции на индийском рынке, представив новую модель среднего ценового сегмента — Poco M8 5G. Устройство делает ставку на сбалансированный набор характеристик: яркий AMOLED-экран, камеру высокого разрешения и, что важно, долгую программную поддержку, что выделяет его среди конкурентов.
Главной фишкой смартфона стал 6.77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Панель отличает рекордная для своего класса пиковая яркость 3200 нит, что гарантирует отличную читаемость под прямыми солнечными лучами.
В основе фотосистемы — 108-мегапиксельный основной сенсор, способный делать детализированные снимки, и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера для селфи получила разрешение 20 Мп.
Особое внимание Poco уделила длительной программной поддержке. Производитель гарантирует для M8 5G четыре крупных обновления операционной системы и шесть лет патчей безопасности. Это одно из самых амбициозных обещаний в сегменте, за исключением смартфонов Samsung для которых длительный срок программной поддержки давно стал обычным делом.
За производительность Poco M8 5G отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 3 в паре с памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 (с возможностью расширения). Устройство работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.
Ёмкая кремний-углеродная батарея на 5520 мАч обеспечивает «мультидневную» автономность и поддерживает быструю зарядку 45 Вт, а также обратную проводную зарядку мощностью 18 Вт. Корпус прошёл испытания по военному стандарту MIL-STD-810H и получил защиту от пыли и брызг по стандартам IP65 и IP66.
Poco M8 5G будет доступен в трёх цветах: Glacier Blue, Black и Frost Silver. Стартовая цена в Индии составляет 21 999 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти. Вариант 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 22 999 рупий, а 8 + 256 ГБ – в 24 999 рупий.
Продажи стартуют 13 января через маркетплейс Flipkart и офлайн-магазины. В качестве запускных бонусов предлагаются мгновенная скидка 2000 рупий для владельцев карт ICICI Bank, программа обмена до 20 000 рупий и беспроцентная рассрочка до 6 месяцев. С таким предложением Poco M8 5G готов составить конкуренцию Realme 12 Pro, Samsung Galaxy A35 и Redmi Note 13 Pro.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru