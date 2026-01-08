Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии

Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии

08.01.2026, MForum.ru

Компания Poco укрепила свои позиции на индийском рынке, представив новую модель среднего ценового сегмента — Poco M8 5G. Устройство делает ставку на сбалансированный набор характеристик: яркий AMOLED-экран, камеру высокого разрешения и, что важно, долгую программную поддержку, что выделяет его среди конкурентов.

Главной фишкой смартфона стал 6.77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Панель отличает рекордная для своего класса пиковая яркость 3200 нит, что гарантирует отличную читаемость под прямыми солнечными лучами.

В основе фотосистемы — 108-мегапиксельный основной сенсор, способный делать детализированные снимки, и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера для селфи получила разрешение 20 Мп.

Особое внимание Poco уделила длительной программной поддержке. Производитель гарантирует для M8 5G четыре крупных обновления операционной системы и шесть лет патчей безопасности. Это одно из самых амбициозных обещаний в сегменте, за исключением смартфонов Samsung для которых длительный срок программной поддержки давно стал обычным делом.

За производительность Poco M8 5G отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 3 в паре с памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 (с возможностью расширения). Устройство работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.

Ёмкая кремний-углеродная батарея на 5520 мАч обеспечивает «мультидневную» автономность и поддерживает быструю зарядку 45 Вт, а также обратную проводную зарядку мощностью 18 Вт. Корпус прошёл испытания по военному стандарту MIL-STD-810H и получил защиту от пыли и брызг по стандартам IP65 и IP66.

Poco M8 5G будет доступен в трёх цветах: Glacier Blue, Black и Frost Silver. Стартовая цена в Индии составляет 21 999 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти. Вариант 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 22 999 рупий, а 8 + 256 ГБ – в 24 999 рупий.

Продажи стартуют 13 января через маркетплейс Flipkart и офлайн-магазины. В качестве запускных бонусов предлагаются мгновенная скидка 2000 рупий для владельцев карт ICICI Bank, программа обмена до 20 000 рупий и беспроцентная рассрочка до 6 месяцев. С таким предложением Poco M8 5G готов составить конкуренцию Realme 12 Pro, Samsung Galaxy A35 и Redmi Note 13 Pro.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

