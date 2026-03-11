Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов

MForum.ru
11.03.2026,
Poco расширила линейку C-series в Индии моделью C85x, сделав ставку на автономность. Новинка получила аккумулятор емкостью 6300 мАч при стартовой цене всего 10 999 рупий — около 120 долларов. Для бюджетного сегмента это заявка если не на лидерство, то хотя бы на внимание.
Смартфон оснастили 6.9-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для бюджетника параметры достойные: высокая частота делает интерфейс плавным, а крупная диагональ пригодится при просмотре видео или чтении. Правда, о яркости и качестве цветопередачи производитель скромно умалчивает — видимо, показатели совсем базовые.
Сзади установлен один основной модуль на 32 МП в компании с каким-то дополнительным сенсором. Poco не уточняет его назначение, что обычно означает бесполезный «довесок» для подсчета мегапикселей в рекламе. Фронтальная камера на 8 МП спрятана в каплевидном вырезе. Снимать шедевры на C85x явно не планируется, но для видеозвонков и документов возможностей хватит.
Внутри установлен MediaTek Dimensity 6300 — тот же чип, что и в обычном Poco C85. Оперативной памяти 4 ГБ, накопитель 64 или 128 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Набор скромный, но для повседневных задач и нетребовательных игр процессора достаточно. Работает все под управлением HyperOS на базе Android 16.
6300 мАч — серьезная заявка для смартфона за 120 долларов. Такой объем обещает несколько дней работы без розетки даже при активном использовании. Правда, зарядка всего 15 Вт: полностью заряжать гигантский аккумулятор придется долго. Из плюсов — поддержка реверсивной проводной зарядки 7.5 Вт, чтобы подпитать наушники или второй телефон.
Запуск Poco C85x параллельно с обычным C85 (у которого батарея меньше, а камера интереснее) — любопытный маркетинговый ход. По сути, покупателю предлагают выбор между двумя приоритетами: хочешь снимать — бери C85, хочешь жить без розетки немного дольше — C85x. Процессор одинаковый, а цена отличается незначительно.
Для Poco это возможность закрыть максимальное количество пользовательских сценариев в одном ценовом сегменте. Кто-то готов пожертвовать мегапикселями ради автономности, кому-то важнее качество съемки. C85x четко ориентирован на первую категорию: курьеров, студентов, людей старшего поколения, которым телефон нужен как рабочая лошадка, а не как развлечение.
Начало продаж в Индии – 14 марта, цена версии 4/64 ГБ составляет 10 999 рупий (~$120), а 4/128 ГБ обойдется в 11 999 рупий (~$130). Новинка представлена в черном, золотистом и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru