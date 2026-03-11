Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов

11.03.2026, MForum.ru

Poco расширила линейку C-series в Индии моделью C85x, сделав ставку на автономность. Новинка получила аккумулятор емкостью 6300 мАч при стартовой цене всего 10 999 рупий — около 120 долларов. Для бюджетного сегмента это заявка если не на лидерство, то хотя бы на внимание.

Смартфон оснастили 6.9-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для бюджетника параметры достойные: высокая частота делает интерфейс плавным, а крупная диагональ пригодится при просмотре видео или чтении. Правда, о яркости и качестве цветопередачи производитель скромно умалчивает — видимо, показатели совсем базовые.

Сзади установлен один основной модуль на 32 МП в компании с каким-то дополнительным сенсором. Poco не уточняет его назначение, что обычно означает бесполезный «довесок» для подсчета мегапикселей в рекламе. Фронтальная камера на 8 МП спрятана в каплевидном вырезе. Снимать шедевры на C85x явно не планируется, но для видеозвонков и документов возможностей хватит.

Внутри установлен MediaTek Dimensity 6300 — тот же чип, что и в обычном Poco C85. Оперативной памяти 4 ГБ, накопитель 64 или 128 ГБ с возможностью расширения картой microSD. Набор скромный, но для повседневных задач и нетребовательных игр процессора достаточно. Работает все под управлением HyperOS на базе Android 16.

6300 мАч — серьезная заявка для смартфона за 120 долларов. Такой объем обещает несколько дней работы без розетки даже при активном использовании. Правда, зарядка всего 15 Вт: полностью заряжать гигантский аккумулятор придется долго. Из плюсов — поддержка реверсивной проводной зарядки 7.5 Вт, чтобы подпитать наушники или второй телефон.

Запуск Poco C85x параллельно с обычным C85 (у которого батарея меньше, а камера интереснее) — любопытный маркетинговый ход. По сути, покупателю предлагают выбор между двумя приоритетами: хочешь снимать — бери C85, хочешь жить без розетки немного дольше — C85x. Процессор одинаковый, а цена отличается незначительно.

Для Poco это возможность закрыть максимальное количество пользовательских сценариев в одном ценовом сегменте. Кто-то готов пожертвовать мегапикселями ради автономности, кому-то важнее качество съемки. C85x четко ориентирован на первую категорию: курьеров, студентов, людей старшего поколения, которым телефон нужен как рабочая лошадка, а не как развлечение.

Начало продаж в Индии – 14 марта, цена версии 4/64 ГБ составляет 10 999 рупий (~$120), а 4/128 ГБ обойдется в 11 999 рупий (~$130). Новинка представлена в черном, золотистом и зеленом цветах.