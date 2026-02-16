Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч

MForum.ru
16.02.2026,
Компания Poco, судя по всему, готовится пополнить бюджетную C-серию новым смартфоном. Модель Poco C81 Pro была обнаружена в базе данных сертификации NBTC в Таиланде, что подтверждает её скорый выход на рынок. Устройство фигурирует под номером 25128PC17G, и сертификационные документы раскрывают ряд ключевых деталей.
Появление в базе NBTC подтверждает, что Poco C81 Pro будет поддерживать сети GSM, WCDMA и LTE, но не получит поддержку 5G. Это вполне ожидаемо для устройства, относящегося к самой доступной линейке бренда.
Интересно, что ранее в январе аппарат уже был сертифицирован в Индонезии агентством SDPPI, но тогда он проходил под именем Poco C81. Впоследствии, судя по всему, было принято решение добавить суффикс "Pro" для более чёткого позиционирования. Ожидается, что в некоторых регионах этот же смартфон будет продаваться как Redmi A7 Pro, что является стандартной практикой для экосистемы Xiaomi.
Если информация о ребрендинге верна, то Poco C81 Pro (он же Redmi A7 Pro) получит следующие спецификации:
Poco C81 Pro выглядит как прагматичное обновление для самого доступного сегмента. Компания, судя по всему, делает ставку на два ключевых преимущества:
Отсутствие 5G и медленная по современным меркам зарядка (15 Вт) — это осознанные компромиссы, позволяющие удержать цену на минимальном уровне. Сохранение "старого" Android 15 вместо 16-й версии также указывает на жёсткую экономию.
Таким образом, Poco C81 Pro нацелен на самый массовый спрос в развивающихся странах, предлагая эволюционное улучшение визуального опыта и автономности при сохранении базовой доступности. Прямым его аналогом на других рынках станет Redmi A7 Pro, что позволяет Xiaomi максимально эффективно покрыть потребности бюджетного сегмента по всему миру.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru