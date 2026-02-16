Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч

Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч

16.02.2026

Компания Poco, судя по всему, готовится пополнить бюджетную C-серию новым смартфоном. Модель Poco C81 Pro была обнаружена в базе данных сертификации NBTC в Таиланде, что подтверждает её скорый выход на рынок. Устройство фигурирует под номером 25128PC17G, и сертификационные документы раскрывают ряд ключевых деталей.

Появление в базе NBTC подтверждает, что Poco C81 Pro будет поддерживать сети GSM, WCDMA и LTE, но не получит поддержку 5G. Это вполне ожидаемо для устройства, относящегося к самой доступной линейке бренда.

Интересно, что ранее в январе аппарат уже был сертифицирован в Индонезии агентством SDPPI, но тогда он проходил под именем Poco C81. Впоследствии, судя по всему, было принято решение добавить суффикс "Pro" для более чёткого позиционирования. Ожидается, что в некоторых регионах этот же смартфон будет продаваться как Redmi A7 Pro, что является стандартной практикой для экосистемы Xiaomi.

Если информация о ребрендинге верна, то Poco C81 Pro (он же Redmi A7 Pro) получит следующие спецификации:

  • Дисплей: 6.9-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением HD+ и повышенной частотой обновления 120 Гц. Для бюджетного сегмента это станет заметным преимуществом, обеспечивающим плавность интерфейса.
  • Платформа: Чипсет Unisoc T7250 — проверенное решение для устройств начального уровня.
  • Память: Вероятно, будет доступен вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти.
  • Камеры: Основная камера может быть представлена сенсором на 50 Мп, а фронтальная — на 13 Мп.
  • Аккумулятор: Ёмкость батареи составит 6000 мАч, что обещает отличную автономность. Поддерживаться будет проводная зарядка мощностью 15 Вт.
  • Программное обеспечение: Смартфон, по имеющимся данным, будет работать на Android 15 (возможно, версии Go Edition) . Это может стать небольшим разочарованием, учитывая, что Android 16 доступен уже с июня прошлого года.

Poco C81 Pro выглядит как прагматичное обновление для самого доступного сегмента. Компания, судя по всему, делает ставку на два ключевых преимущества:

  • Плавность: Экран с частотой 120 Гц в этом ценовом диапазоне встречается нечасто и станет мощным маркетинговым аргументом для пользователей, которые ценят отзывчивость интерфейса при просмотре соцсетей и веб-сёрфинге.
  • Автономность: Аккумулятор на 6000 мАч гарантирует полтора-дня активной работы без подзарядки, что критически важно для целевой аудитории.

Отсутствие 5G и медленная по современным меркам зарядка (15 Вт) — это осознанные компромиссы, позволяющие удержать цену на минимальном уровне. Сохранение "старого" Android 15 вместо 16-й версии также указывает на жёсткую экономию.

Таким образом, Poco C81 Pro нацелен на самый массовый спрос в развивающихся странах, предлагая эволюционное улучшение визуального опыта и автономности при сохранении базовой доступности. Прямым его аналогом на других рынках станет Redmi A7 Pro, что позволяет Xiaomi максимально эффективно покрыть потребности бюджетного сегмента по всему миру.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

