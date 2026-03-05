Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть

05.03.2026, MForum.ru

В линейке среднего сегмента Samsung грядет подорожание. Инсайдер Sudhanshu Ambhore обнаружил в базе европейского ритейла цены на будущие Galaxy A37 и Galaxy A57. Если верить утечке, новые аппараты окажутся ощутимо дороже предшественников.

Galaxy A57 в версии 6/128 ГБ может стартовать с €439, а топовая модификация 8/256 ГБ — уйти за €609. Младшая модель Galaxy A37 тоже не порадует бюджетностью: за 8/128 ГБ просят €539, за 8/256 ГБ — все те же €609. Странность цифр бросается в глаза сразу: A37 в минимальной комплектации оказывается дороже, чем A57 с такими же 8/128 ГБ (€539 против €439). Возможно, в сетку закралась ошибка, либо Samsung готовит неожиданную рокировку характеристик.

Для сравнения: Galaxy A36 и A56 вышли с ценниками €379 и €479 соответственно. Таким образом, прибавка может составить до €60 без увеличения объема памяти. По сути, пользователям предлагают доплатить просто за смену индекса. Если, конечно, утечка правдива.

Galaxy A37, судя по слухам, получит чип Exynos 1480 — тот же, что стоял в прошлогоднем A55. Камера будет тройной: основной сенсор на 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный на 8 МП и макромодуль на 5 МП. Аккумулятор — стандартные 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Не исключено, что смартфон выйдет сразу с Android 16 и One UI 8.5, но это привязано к срокам релиза.

Galaxy A57 обещает быть интереснее. Ему приписывают новый процессор Exynos 1680, 6.6-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Вдобавок — защита от воды IP67 и стереодинамики.

Рост цен в среднем сегменте — давний тренд, но Samsung будто бы форсирует события. Ключевой вопрос: что именно получит покупатель за дополнительные €60? Если A57 действительно оснастят новым Exynos 1680 и влагозащитой, доплата может быть оправдана. Но в случае с A37, который использует прошлогодний процессор, ценник в €539 за версию 8/128 ГБ выглядит откровенно смелым. Это уже зона прямого контакта с более мощными аппаратами того же китайского производства.

Показательно и несоответствие в утечке, где A37 стоит дороже A57. Это может быть либо ошибкой, либо намеком на то, что A57 получит какие-то урезанные характеристики (например, экран или материалы корпуса). Официально Samsung новинки не подтверждала, так что финальные цены еще могут измениться. Но тенденция ясна: дешевых Samsung в среднем классе скоро не останется.