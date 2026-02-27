Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера

Дисплей и защита: 6.9-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением QHD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Пиковая яркость — 2600 нит. Защиту обеспечивает стекло Corning Gorilla Armor 2 с улучшенным антибликовым покрытием.

Главная инновация — Privacy Display: Аппаратная технология, затемняющая определённые пиксели при взгляде сбоку, что делает содержимое экрана нечитаемым для посторонних. Функция работает как с уведомлениями и паролями, так и с любым контентом, может включаться вручную или автоматически.

Процессор: Эксклюзивный Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy для всех регионов.

Память: Базовая версия (256 ГБ) — 12 ГБ ОЗУ, версия с 1 ТБ накопителя — 16 ГБ ОЗУ.

Аккумулятор и зарядка: Ёмкость осталась прежней — 5000 мАч. Проводная зарядка увеличена до 60 Вт (0–75% за 30 минут). Беспроводная зарядка — до 25 Вт через совместимые Qi 2.2-зарядки. Обратная беспроводная зарядка — 4.5 Вт.

Габариты и материалы: Толщина уменьшена до 7.2 мм, вес — 214 граммов. Титановая рамка заменена на алюминиевую, задняя панель — Gorilla Glass Victus 2.

Камеры: светосила и новые сенсоры

Основная камера: 200 Мп с обновлённой оптикой f/1.4 (против f/1.7 у S25 Ultra), что позволяет захватывать на 47% больше света.

200 Мп с обновлённой оптикой f/1.4 (против f/1.7 у S25 Ultra), что позволяет захватывать на 47% больше света. Телефото-камеры: 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом (сенсор 1/3.94"), 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.9 (на 37% светосильнее), ультраширокоугольная камера: 50 Мп (без изменений).

10 Мп с 3-кратным оптическим зумом (сенсор 1/3.94"), 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.9 (на 37% светосильнее), ультраширокоугольная камера: 50 Мп (без изменений). Фронтальная камера: 12 Мп.

S26 Ultra работает на One UI 8.5 на базе Android 16. Ключевые ИИ-функции:

Photo Assist: Быстрое редактирование и улучшение фото прямо в галерее.

Быстрое редактирование и улучшение фото прямо в галерее. Audio Eraser: Поддержка сторонних приложений (YouTube, Netflix, Instagram) для изоляции голосов и подавления шума.

Поддержка сторонних приложений (YouTube, Netflix, Instagram) для изоляции голосов и подавления шума. Call Screening: Фильтрация спам-звонков с расшифровкой разговора на экране.

Фильтрация спам-звонков с расшифровкой разговора на экране. Now Nudge и Now Brief: Контекстные подсказки и сводки на основе активности пользователя.

Цвета, цена и доступность:

Основные цвета: Black, Cobalt Violet, Sky Blue, White.

Black, Cobalt Violet, Sky Blue, White. Эксклюзивы Samsung.com: Silver, Pink Gold.

Цены:

12/256 ГБ: €1450

€1450 12/512 ГБ: €1650

€1650 16/1 ТБ: €1950

Предзаказы уже открыты, официальные продажи — 11 марта.

Galaxy S26 Ultra — это, пожалуй, самое интересное обновление в линейке за последние годы, но с оговорками:

Privacy Display: Действительно инновационная аппаратная функция, решающая реальную проблему конфиденциальности в публичных местах.

Действительно инновационная аппаратная функция, решающая реальную проблему конфиденциальности в публичных местах. 60-ваттная зарядка: Наконец-то Samsung догнала китайских конкурентов образца 2021 года. Хотя до 100+ Вт ещё далеко, это значительный шаг вперёд для Ultra-модели.

Наконец-то Samsung догнала китайских конкурентов образца 2021 года. Хотя до 100+ Вт ещё далеко, это значительный шаг вперёд для Ultra-модели. Светосила камер: Улучшенная оптика (f/1.4 у основного модуля и f/2.9 у 5-кратного телевика) обещает заметный прогресс в съёмке при слабом освещении.

Улучшенная оптика (f/1.4 у основного модуля и f/2.9 у 5-кратного телевика) обещает заметный прогресс в съёмке при слабом освещении. Тонкий и лёгкий корпус: Уменьшение толщины до 7.2 мм при сохранении батареи 5000 мАч — инженерный успех.

Компромиссы и вопросы:

Батарея: 5000 мАч в эпоху, когда конкуренты массово переходят на 6000–7000 мАч, выглядит уже недостаточно амбициозно.

5000 мАч в эпоху, когда конкуренты массово переходят на 6000–7000 мАч, выглядит уже недостаточно амбициозно. S Pen без Bluetooth: Стилус остался, но лишился функций дистанционного управления, что может разочаровать поклонников.

Стилус остался, но лишился функций дистанционного управления, что может разочаровать поклонников. Снятый титан: Замена титановой рамки на алюминиевую — спорное решение с точки зрения тактильных ощущений и премиальности.

Замена титановой рамки на алюминиевую — спорное решение с точки зрения тактильных ощущений и премиальности. Цена: Рост цен по сравнению с S25 Ultra (который стартовал с €1,449 за 12/256 ГБ) минимален, что можно считать плюсом, учитывая инфляцию

Для кого этот телефон? Для тех, кто ждал от Samsung реального прогресса в зарядке и инноваций в дисплее, готов мириться с отсутствием революции в камерах и батарее. Privacy Display может стать важной "фичей" для корпоративных пользователей и всех, кто часто работает с конфиденциальной информацией в публичных местах. В остальном — это эволюционное, но уверенное обновление самого мощного смартфона в линейке Samsung.