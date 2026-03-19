Мобильная связь: В Ростехе запаздывают с серийным выпуском базовых станций сотовой связи

19.03.2026, MForum.ru

Но обещают начать их серийный выпуск в 2026-2027 году. Интересно, что компанию Спектр, которая их разрабатывала, планируют ликвидировать.

Вместо Спектра разработкой отечественных БС для Ростеха теперь занята компания НацСпектр, совместно с компанией Нацпром. Сейчас готовится производственная площадка. По данным Ъ, в этот проект инвестировано порядка 1 млрд частных средств. Об этом рассказал КоммерсантЪ.

Эта новость - повод для обсуждения темы: сколько производителей оборудования сотовой связи может/должен "кормить" российский рынок?

В мире едва хватает средств, чтобы три глобальных вендора сводили концы с концами. А в России, выходит, рынка хватит на 4 компании (на самом деле число претендентов на этот сегмент рынка в разы больше)? Это распыление средств. Нужны ли изначально запаздывающие на рынок вендоры?

