Производство электроники: В подмосковной Дубне запустили серийное производство базовых станций 4G/LTE

23.12.2025,
Компания Yadro (входит в ИКС Холдинг) запустила серийное производство базовых станций операторского класса на производственной площадке в Дубне. Переход к промышленному выпуску завершает трехлетний цикл разработки телеком-решений компании и обеспечивает выполнение форвардных контрактов с крупнейшими российскими операторами. Совокупный объем инвестиций Yadro в развитие телеком-направления составил 20 млрд рублей.
В процедуре запуска участвовали Алексей Шелобков, генеральный директор ИКС Холдинга; Дмитрий Григоренко, зам. председателя правительства РФ, Сергей Анохин, генеральный директор ПАО ВымпелКом.
Радиомодули производятся конвейерным способом
Радиомодуль БС Yadro
Базовые станции Yadro BTS8100 — мультистандартное решение с поддержкой GSM и LTE во всех ключевых диапазонах частот, используемых российскими операторами. Архитектура платформы — 5G-Ready: переход к сетям пятого поколения возможен за счет обновления программного обеспечения при сохранении аппаратной базы.
Рядом с предприятием установлена базовая станция Yadro BTS8100, которая работает на сети Вымпелком. На картинке ниже - замер скорости в условиях помещения (в цеху).
Старт серийного производства обеспечит выполнение форвардных контрактов, заключенных Yadro с Билайном, МегаФоном и Ростелеком. До конца 2025 года планируется выпустить и отгрузить заказчикам 3 тысячи радиомодулей 4G/LTE, как и предусмотрено графиком. Следующий этап предусматривает формирование коммерческих кластеров на сетях операторов и дальнейшее масштабирование производства.
На предприятии выполняются все ключевые этапы выпуска телеком-оборудования — производство печатных плат, изготовление и монтаж электронных модулей, настройка радиофильтров, интеграция, тестирование и подготовка базовых станций к отгрузке. Текущие мощности позволяют выпускать, в среднем, 50 тысяч единиц телеком-оборудования в год с возможностью расширения производства для покрытия 100% потребностей операторов.
Управление телеком-оборудованием осуществляется с помощью собственной системы Yadro NMS, обеспечивающей централизованный контроль и мониторинг сети. Базовые станции, контроллеры и система Yadro NMS разрабатывались инженерной командой Yadro численностью более 3 000 специалистов — с учетом свыше 6 тысяч требований операторов мобильной связи.
«Запуск серийного производства базовых станций показывает, что в России сформирована полноценная инженерная и производственная база для создания отечественного телеком-оборудования, ориентированного на реальные потребности операторов связи. Инженерная команда Yadro прошла путь от проектирования до готового к внедрению серийного продукта в рекордные для отрасли сроки — всего за 3 года. Форвардные контракты с крупнейшими операторами подтверждают готовность рынка опираться на телеком-решения YADRO и задают понятный горизонт планирования производства», — прокомментировал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.
