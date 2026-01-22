Микроэлектроника: Тайваньская Compal предупреждает – рост цен на память будет влиять на отрасль и в 2026-2027 году

22.01.2026, MForum.ru

Контрактный производитель ноутбуков и ПК заявляет, что резкий рост цен на память продолжится и в 2027 году, оказывая серьезное влияние на отрасль. Это приведет к снижению объемов поставок ноутбуков и ПК на несколько процентов в 2026 году. В отрасли уже называют это явление суперциклом.

В последние месяцы все крупнейшие производители памяти, то есть корейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron, не справляются со спросом, поскольку бум развертывания ЦОД привел к полной загрузке производственных мощностей.

Производители переключают свои производственные мощности на выпуск наиболее высокомаржинальных изделий – памяти HBM, при этом сокращая выпуск традиционной DRAM, что, естественным образом, приводит к дефициту и, по цепочке следствий, к росту цен на этот вид памяти. А далее по цепочке – производители электроники, для которых растет себестоимость одного из ключевых компонентов, что заставляет их поднимать цену на их продукцию, ПК, ноутбуки, смартфоны, что оборачивается снижением спроса. Это ужесточает конкуренцию на рынке и может привести к его консолидации за счет сделок слияния-поглощения.

Примерное представление о масштабах «бедствия» дают цифры – если обычно на микросхемы памяти приходится от 15% до 18% стоимости материалов ПК, то сейчас доля расходов на память может составлять 35-40%.

Как и многие другие азиатские компании, в 2025 году Compal решила выделить средства на расширение своей деятельности в США. Это $500 млн, которые будут вложены в завод в Техасе по производству ИИ-серверов. Впрочем, Compal расширяет свои производства не только в США, но также в Тайване и во Вьетнаме.

Аналитические компании IDC и Counterpoint прогнозируют сокращение мировых продаж смартфонов как минимум на 2% в этом году, что резко контрастирует с их прогнозами роста, сделанными несколько месяцев назад. Это будет первое годовое снижение поставок с 2023 года.

По оценкам IDC, рынок ПК сократится как минимум на 4,9% в 2026 году после роста на 8,1% в прошлом году. В то же время, по прогнозам TrendForce, продажи консолей упадут на 4,4% в текущем году после роста на 5,8% в 2025 году.

Хотя ряд компаний уже повысили цены, гиганты отрасли, такие как Apple и Dell пока не спешат это сделать. Перед ними стоит сложный выбор: взять на себя издержки и пожертвовать прибылью или переложить их на потребителей, рискуя подавить спрос.

Производители могут взять на себя часть затрат, но, учитывая масштабы дефицита, проблема не может не отразиться на ценах для потребителей, что приведет к более вялым продажам устройств в 2026 году, что станет проблемой для производителей.

Давление усиливается ожиданиями, что рост цен продолжится, возможно, и в следующем году. По оценкам Counterpoint, цены на память вырастут на 40-50% в 1q2026 после прошлогоднего скачка на 50%.

"За последние два квартала мы наблюдали инфляцию цен на некоторые товары на 1000%, и цены продолжают расти", - комментирует президент компании Fusion Worldwide. - В ближайшее время потребители могут ожидать значительного повышения цен на ноутбуки, мобильные телефоны, носимые устройства и игровые гаджеты.

Аналитики считают, что наиболее сильное влияние это окажет на производителей устройств низкого и среднего ценового сегмента, таких как китайский производитель смартфонов Xiaomi, TCL Technology и компания Lenovo, производящая персональные компьютеры.

В 2025 году компания TrendForce сообщила, что Dell и Lenovo планируют повысить цены на 20% в начале 2026 года.

Акции всех компаний, включая Raspberry Pi, Xiaomi, Dell, HP Inc и Lenovo, упали в последние три месяца 2025 года, при этом наибольшее падение зафиксировано у Xiaomi — на 27,2%.

по материалам Reuters

