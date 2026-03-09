Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

MForum.ru
Презентация новинки Oppo намечена на 17 марта, она пройдет в штаб-квартире компании в Binhai Bay в Китае. Основная особенность новинки - "невидимая" складка экрана.
Эволюция шарнира - от Flexion Hinge к "невидимой" складке
В серии Find N компания всегда старается представить ту или иную новую технологию. В N6 задействована новая архитектура шарнира и новые материалы дисплея - в итоге, как заявляет компания, Find N6 станет «самым ровным складным телефоном в мире» с технологией Zero-Feel Crease — складка, которую невозможно увидеть или почувствовать на ощупь. Это результат пятилетней эволюции конструкции: в 2021 году оригинальный Find N представил водопадный шарнир Flexion Hinge, который значительно уменьшил складку по сравнению с конкурентами.
"Титановый шарнир" и "самовосстанавливающееся стекло"
Ключ к исчезновению складки — два технологических новшества, которые компания называет «невидимый титановый шарнир» (Zero-Feel Titanium Hinge) и «самовосстанавливающееся стекло» (Self-Healing Memory Glass).
Дизайн и цветовые решения
Find N6 обещают выпускать в трех цветах:
Классический титановый (Stellar Titanium - от англ. "звездный титан") - классический металлик серого оттенка.
Яркий оранжевый (Blossom Orange - от англ. "цветочный оранжевый") - яркая оранжевая версия с позолоченной окантовкой шарнира на титановом сплаве.
По идее, будет и классический черный (Deep Black - от англ. "глубокий черный"), но в официальном пресс-релизе для российской аудитории он не упомянут.
Толщина в сложенном состоянии - около 8,93 мм, вес - примерно 225 г, пожалуй, это будет одна из самых тонких складных «книжек» на рынке.
Камера 200 МП от Hasselblad
Новинка получит модуль с тремя камерами с оптикой Hasselblad. Основной сенсор — 200-мегапиксельный Samsung HP5. Его дополняют два 50 Мп модуля (широкоугольный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), а также 2 Мп мультиспектральный сенсор «Данься» (Danxia) для точной цветопередачи. Блок камер выполнен в виде симметричного кольца и не слишком выступает из корпуса.
Oppo AI Pen
Впервые для серии Find N заявлена поддержка стилуса — OPPO AI Pen. По словам главы OPPO Пита Лау, это не просто аксессуар, а инструмент для «настоящей креативности»: «Это не просто ручка, это продолжение вашего мышления».
Производительность и автономность
Аппаратной основой служит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (пятое поколение Snapdragon 8 Elite). Емкость аккумулятора составит около 6000 мАч (технология Glacier Battery) с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной — 50 Вт. Также ожидается версия с поддержкой спутниковой связи «Бэйдоу».
