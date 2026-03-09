Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

MForum.ru

Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

09.03.2026, MForum.ru

Презентация новинки Oppo намечена на 17 марта, она пройдет в штаб-квартире компании в Binhai Bay в Китае. Основная особенность новинки - "невидимая" складка экрана.

Эволюция шарнира - от Flexion Hinge к "невидимой" складке

В серии Find N компания всегда старается представить ту или иную новую технологию. В N6 задействована новая архитектура шарнира и новые материалы дисплея - в итоге, как заявляет компания, Find N6 станет «самым ровным складным телефоном в мире» с технологией Zero-Feel Crease — складка, которую невозможно увидеть или почувствовать на ощупь. Это результат пятилетней эволюции конструкции: в 2021 году оригинальный Find N представил водопадный шарнир Flexion Hinge, который значительно уменьшил складку по сравнению с конкурентами. 

"Титановый шарнир" и "самовосстанавливающееся стекло"

Ключ к исчезновению складки — два технологических новшества, которые компания называет «невидимый титановый шарнир» (Zero-Feel Titanium Hinge) и «самовосстанавливающееся стекло» (Self-Healing Memory Glass). 

  • «Титановый небесный шарнир» (Titanium Sky Hinge) / «Небесный шарнир» (Heavenly Hinge): новая конструкция из титанового сплава, обеспечивающая не только плавность хода, но и долговечность. По данным инсайдеров, ресурс шарнира превышает 360 000 циклов складывания, а по данным CNMO, при тестировании в немецком TÜV Rheinland увеличение глубины складки после 200 000 циклов составило менее 0,03 мм. 

  • «Небесное стекло с эффектом памяти» (Sky Memory Glass): специальное покрытие внутреннего экрана, которое, по заявлениям, способно «запоминать» исходное плоское состояние и возвращаться к нему даже после длительного использования . Это решает главную проблему всех складных устройств — появление заметной складки через несколько месяцев эксплуатации.

Дизайн и цветовые решения

Find N6 обещают выпускать в трех цветах:

  • Классический титановый (Stellar Titanium - от англ. "звездный титан") - классический металлик серого оттенка.

  • Яркий оранжевый (Blossom Orange - от англ. "цветочный оранжевый") - яркая оранжевая версия с позолоченной окантовкой шарнира на титановом сплаве.

  • По идее, будет и классический черный (Deep Black - от англ. "глубокий черный"), но в официальном пресс-релизе для российской аудитории он не упомянут.

Толщина в сложенном состоянии - около 8,93 мм, вес - примерно 225 г, пожалуй, это будет одна из самых тонких складных «книжек» на рынке.

Камера 200 МП от Hasselblad

Новинка получит модуль с тремя камерами с оптикой Hasselblad. Основной сенсор — 200-мегапиксельный Samsung HP5. Его дополняют два 50 Мп модуля (широкоугольный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), а также 2 Мп мультиспектральный сенсор «Данься» (Danxia) для точной цветопередачи. Блок камер выполнен в виде симметричного кольца и не слишком выступает из корпуса.  

Oppo AI Pen

Впервые для серии Find N заявлена поддержка стилуса — OPPO AI Pen. По словам главы OPPO Пита Лау, это не просто аксессуар, а инструмент для «настоящей креативности»: «Это не просто ручка, это продолжение вашего мышления». 

Производительность и автономность

Аппаратной основой служит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (пятое поколение Snapdragon 8 Elite). Емкость аккумулятора составит около 6000 мАч (технология Glacier Battery) с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной — 50 Вт. Также ожидается версия с поддержкой спутниковой связи «Бэйдоу». 

- - 

© MForum.ru

Публикации по теме:

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru

09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru

04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru

02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: