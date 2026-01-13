Мобильная связь: Apple лидирует на мировом рынке смартфонов с долей 20% в 2025 году

13.01.2026, MForum.ru

Такие оценки аналитиков Counterpoint Research приводит Reuters. Мировые поставки смартфонов выросли на 2% год к году за счет усиления спроса и экономического роста на развивающихся рынках, сообщила в понедельник компания.

Apple возглавила рынок с долей 20%, что является самым высоким показателем среди Топ-5 брендов, чему способствовали устойчивый спрос на развивающихся и средних рынках, а также хорошие продажи серии iPhone 17.

Производители ускорили поставки в начале 2025 года, чтобы опередить введение пошлин, но эффект от пошлин быстро ослаб, в результате чего объемы продаж в 2H2025 практически не пострадали.

Samsung занимает 2-е место с долей в 19% благодаря умеренному росту поставок, а Xiaomi — 3-е с долей в 13%. Vivo заняла 4-е место с долей 8%, OPPO - 5-е, тоже с долей 8%.

Ожидается, что мировой рынок смартфонов снизится в 2026 году на фоне дефицита чипов и роста стоимости компонентов, поскольку производители чипов будут отдавать приоритет центрам обработки данных для ИИ, а не мобильным устройствам. Это, весьма вероятно, приведет к росту стоимости смартфонов, ноутбуков и ПК.

