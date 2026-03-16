Проводной интернет: МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз

16.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации фиксированной сети в Воронеже. По данным компании, около 40 тысяч семей получили доступ к домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с (в пять раз выше стандартных 100 Мбит/с).

Работы проведены во всех районах города, включая Московский и Ленинский проспекты, улицы Ростовская, Переверткина, 9 января, Владимира Невского, Туполева, Беговая, Генерала Лизюкова, Челюскинцев и другие.

«Почти 40% потребляемого воронежцами контента приходится на обучающие материалы и видео. Чтобы обеспечить жителей доступом к высоким скоростям, мы продолжим развивать фиксированную сеть в регионе», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

теги: проводной интернет фиксированный доступ МТС Воронежская область домашний интернет

