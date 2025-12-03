Проводной интернет: МТС в Кировской области: оператор расширяет доступ к гигабитному интернету

03.12.2025, MForum.ru

МТС сообщает о развитии сети фиксированного интернет-доступа на территории Кирово-Чепецка. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 6 тысяч семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скоростях до 1 Гбит/с. Как сообщает компания, доступ к таким скоростям появился у абонентов МТС - жителей более 90 МКД в разных районах города.

Список адресов с гигабитной сетью МТС в Кирово-Чепецке пополнился жилыми домами на улицах Азина, Алексея Некрасова, братьев Васнецовых, Луначарского, Молодёжная, Первомайская, Речная, Сосновая, Терещенко, Фестивальная, микрорайон 21-й, проспекте Мира и проездах Перевощикова, Лермонтова, Дзержинского.

«Мы целенаправленно расширяем гигабитную инфраструктуру в Кировской области, чтобы доступ к высокоскоростному интернету стал стандартом для жителей всего региона. Наша работа ведётся комплексно: мы подключаем новостройки и модернизируем сеть в уже существующих домах. Благодаря этому в зоне нашего покрытия возможность подключить гигабит сегодня есть у подавляющего большинства абонентов. Мы продолжим наращивать скорость, потому что потребности кировчан растут — они всё чаще работают и учатся онлайн, смотрят контент в высоком качестве, и наша сеть должна уверенно отвечать этим запросам» — прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: фиксированный доступ проводной интернет фиксированный интернет Кировская область МТС гигабитный интернет

--