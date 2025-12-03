Проводной интернет: МТС в Кировской области: оператор расширяет доступ к гигабитному интернету

MForum.ru
03.12.2025,
МТС сообщает о развитии сети фиксированного интернет-доступа на территории Кирово-Чепецка. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 6 тысяч семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скоростях до 1 Гбит/с. Как сообщает компания, доступ к таким скоростям появился у абонентов МТС - жителей более 90 МКД в разных районах города.
Список адресов с гигабитной сетью МТС в Кирово-Чепецке пополнился жилыми домами на улицах Азина, Алексея Некрасова, братьев Васнецовых, Луначарского, Молодёжная, Первомайская, Речная, Сосновая, Терещенко, Фестивальная, микрорайон 21-й, проспекте Мира и проездах Перевощикова, Лермонтова, Дзержинского.
«Мы целенаправленно расширяем гигабитную инфраструктуру в Кировской области, чтобы доступ к высокоскоростному интернету стал стандартом для жителей всего региона. Наша работа ведётся комплексно: мы подключаем новостройки и модернизируем сеть в уже существующих домах. Благодаря этому в зоне нашего покрытия возможность подключить гигабит сегодня есть у подавляющего большинства абонентов. Мы продолжим наращивать скорость, потому что потребности кировчан растут — они всё чаще работают и учатся онлайн, смотрят контент в высоком качестве, и наша сеть должна уверенно отвечать этим запросам» — прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.
Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: фиксированный доступ проводной интернет фиксированный интернет Кировская область МТС гигабитный интернет
--
Публикации по теме:
01.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в ЯНАО - новые скорости 4G пришли на Ямал / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - гигабитный фиксированный доступ охватил еще более 4000 семей / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] Телеком: МТС и МегаФон займутся подключениями социальных объектов к фиксированному интернету / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru