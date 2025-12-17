Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями

17.12.2025, MForum.ru

Компания Realme расширила популярную бюджетную серию Narzo в Индии, представив две новые модели: Narzo 90 и Narzo 90x. Оба смартфона делают ставку на рекордную автономность, предлагая аккумуляторы ёмкостью 7000 мАч.

Флагманская модель серии, Narzo 90, позиционируется как более продвинутое устройство. Её основой стал процессор Dimensity 6400 Max, а главной фишкой — 6.57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и заявленной невероятной пиковой яркостью в 4000 нит. Для защиты используется стекло Dragontrail Star D+, а сканер отпечатков встроен в экран.

Фоточасть представлена 50-мегапиксельным основным сенсором и 50-мегапиксельной фронтальной камерой. Производитель обещает для этой модели три крупных обновления Android и четыре года обновлений безопасности. Особо стоит отметить комплексную защиту корпуса по стандартам IP66, IP68 и IP69. При ёмкости батареи 7000 мАч с поддержкой зарядки 60 Вт, толщина устройства составляет всего 7.79 мм.

Цены составляют: 6/128 ГБ — 16 999 рупий, 8/128 ГБ — 18 499 рупий. Цвета: Victory Gold и Carbon Black. Старт продаж — 24 декабря на Amazon.in.

Модель Narzo 90x ориентирована на геймеров и пользователей, ценящих автономность. Она оснащена процессором Dimensity 6300 и 6.8-дюймовым LCD-экраном с высокой для своего класса частотой обновления 144 Гц. Дисплей также защищён стеклом Dragontrail Star D+, поддерживает работу с мокрыми руками, а сканер отпечатков вынесен на боковую грань.

Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. На задней панели есть «ритмичная» световая полоса (Rhythm Pulse Light). Защита от пыли и брызг соответствует стандарту IP65. Батарея аналогична старшей модели — 7000 мАч с зарядкой 60 Вт.

Цена версии 6/128 ГБ составляет 13 999 рупий, версии 8/128 ГБ — 15 499 рупий. Цвета: Flash Blue и Nitro Blue. Старт продаж — 23 декабря на Amazon.in.

Таким образом, с запуском Narzo 90 и 90x Realme чётко сегментирует рынок: первая модель предлагает премиальный опыт с качественным экраном и всесторонней защитой, вторая — доступную платформу для игр с фокусом на автономность.