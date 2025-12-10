Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ

Компания Infinix представила в Малайзии новый планшет — XPad Edge. Устройство, уже доступное для заказа через маркетплейс Shopee, позиционируется как универсальное решение для работы, развлечений и онлайн-обучения.

Ключевой особенностью Infinix XPad Edge стал 13.2-дюймовый дисплей с высоким разрешением 2.4K и частотой обновления 90 Гц. Производитель акцентирует внимание на технологии защиты зрения. Для длительной работы без подзарядки предусмотрена аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 685, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения до 2 ТБ за счет карт microSD. Планшет работает на Android 15 «из коробки».

Для создания «эффекта присутствия» в играх и при просмотре фильмов Infinix оснастила XPad Edge квадратной стереосистемой с четырьмя динамиками. По заявлению компании, акустическая система обеспечивает звук до 300% громче, чем у стандартных конфигураций. Обе камеры — фронтальная и основная — используют сенсоры разрешением 8 Мп и предназначены в первую очередь для видеосвязи.

Infinix XPad Edge выполнен в тонком металлическом корпусе цвета Celestial Ink Gray и весит 588 граммов. Устройство поддерживает подключение к сетям 4G LTE, что обеспечивает мобильность.

На старте продаж в Малайзии установлена специальная цена 1329 малайзийских ринггитов (около $323) при рекомендованной стоимости в 1999 ринггитов ($486). В комплект поставки входят планшет, адаптер питания, кабель USB-C и стандартная документация. На устройство распространяется годовая официальная гарантия.

Infinix XPad Edge выходит на конкурентный рынок, предлагая большой экран и ёмкую батарею по доступной цене. Его основными соперниками станут модели из сегмента «цена-качество» от Xiaomi, Samsung и Realme.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

