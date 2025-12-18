Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099

Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099

18.12.2025, MForum.ru

Флагманский смартфон Honor Magic8 Pro, представленный в Китае в октябре, начинает шествие по европейскому рынку. Первой страной Евросоюза, где откроются предзаказы, станет Болгария. Устройство выходит с амбициозными характеристиками, включая обещание рекордного количества обновлений, но и соответствующей премиальной ценой.

Европейский Honor Magic8 Pro предлагает топовую начинку, которая уже знакома по глобальной версии. Основой стал процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оснащён 6.71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, невероятной заявленной пиковой яркостью в 6000 нит и высокой частотой ШИМ (4320 Гц) для комфорта глаз.

Главной гордостью инженеров Honor является система камер. Она включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 200-мегапиксельный перископный телеобъектив с 3.7-кратным оптическим зумом (также с OIS) и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с автофокусом. Фронтальная камера для селфи получил разрешение 50 Мп.

Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6270 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 100 Вт по проводу и 80 Вт беспроводной. Аппарат работает на Android 16, а компания обещает для семь крупных обновлений операционной системы.

В Болгарии предзаказ на единственную конфигурацию (12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ) откроется 15 января по специальной цене 1099 евро. После окончания периода предзаказов, с 29 января, стоимость вырастет до 1299 евро. Устройство будет доступно в золотом и чёрном цветах.

Важным дополнением к покупке станет сервис Honor Care+, который позволяет однократно заменить разбитый экран по фиксированной цене 50 евро, что является существенной страховкой для такого дорогого гаджета.

Таким образом, выход Honor Magic8 Pro в Европе знаменует новый этап в стратегии бренда, который делает ставку на абсолютный топовый сегмент, напрямую конкурируя с Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro. Ключевыми аргументами становятся уникальная долгосрочная поддержка, мощная зум-камера и высокая яркость экрана.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

