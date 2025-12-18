Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099

MForum.ru
18.12.2025,
Флагманский смартфон Honor Magic8 Pro, представленный в Китае в октябре, начинает шествие по европейскому рынку. Первой страной Евросоюза, где откроются предзаказы, станет Болгария. Устройство выходит с амбициозными характеристиками, включая обещание рекордного количества обновлений, но и соответствующей премиальной ценой.
Европейский Honor Magic8 Pro предлагает топовую начинку, которая уже знакома по глобальной версии. Основой стал процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон оснащён 6.71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, невероятной заявленной пиковой яркостью в 6000 нит и высокой частотой ШИМ (4320 Гц) для комфорта глаз.
Главной гордостью инженеров Honor является система камер. Она включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 200-мегапиксельный перископный телеобъектив с 3.7-кратным оптическим зумом (также с OIS) и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с автофокусом. Фронтальная камера для селфи получил разрешение 50 Мп.
Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6270 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 100 Вт по проводу и 80 Вт беспроводной. Аппарат работает на Android 16, а компания обещает для семь крупных обновлений операционной системы.
В Болгарии предзаказ на единственную конфигурацию (12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ) откроется 15 января по специальной цене 1099 евро. После окончания периода предзаказов, с 29 января, стоимость вырастет до 1299 евро. Устройство будет доступно в золотом и чёрном цветах.
Важным дополнением к покупке станет сервис Honor Care+, который позволяет однократно заменить разбитый экран по фиксированной цене 50 евро, что является существенной страховкой для такого дорогого гаджета.
Таким образом, выход Honor Magic8 Pro в Европе знаменует новый этап в стратегии бренда, который делает ставку на абсолютный топовый сегмент, напрямую конкурируя с Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro. Ключевыми аргументами становятся уникальная долгосрочная поддержка, мощная зум-камера и высокая яркость экрана.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru