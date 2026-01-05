Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air

05.01.2026, MForum.ru

Компания Honor раскрыла амбициозные планы на начало 2026 года. Вслед за Honor Power 2 (дебют 8 января), бренд готовится представить новый ультратонкий флагман. Судя по официальному тизеру президента компании, в конце января или начале февраля в Китае может быть представлен смартфон под названием Magic 8 Pro Air (или просто Magic 8 Air).

Согласно данным инсайдеров, Honor Magic 8 Pro Air будет нацелен на ценителей элегантности и эргономики. Устройство позиционируется как компактный и сверхтонкий смартфон, при этом без компромиссов в производительности.

Основой должна стать топовая платформа MediaTek Dimensity 9500. Устройство получит 6.31-дюймовый OLED-дисплей с технологией LTPO, разрешением 1.5K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном.

Несмотря на минимальную толщину, внутри планируется разместить батарею ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Корпус будет выполнен с использованием металлической рамки, а программной основой станет MagicOS 10.

Информации о камерах пока мало. Однако, учитывая принадлежность к флагманской серии Magic 8, можно ожидать серьёзной фотосистемы, возможно, включающей перископный зум. Устройство, по слухам, будет доступно в четырёх стильных цветах: Feather White, Shadow Black, Light Orange и Fairy Purple.

Согласно утечке, официальная презентация Magic 8 Pro Air может состояться примерно через десять дней, то есть в середине января. Это означает, что первые тизеры с дизайном, вероятно, появятся сразу после запуска Power 2 8 января.

Такой подход демонстрирует гибкую стратегию Honor. Компания готовит сразу две мощные модели для разных сегментов премиальной аудитории:

Honor Power 2 — для тех, кто ставит во главу угла автономность (батарея 10 080 мАч) и готов мириться с большими габаритами.

Honor Magic 8 Pro Air — для ценителей дизайна, тонкости и портативности, которые не хотят жертвовать производительностью.

Таким дуэтом Honor намерена охватить максимально широкий спектр запросов внутри топового сегмента, бросив вызов как специализированным «долгоиграющим» моделям, так и классическим тонким флагманам от конкурентов.