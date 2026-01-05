Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air

MForum.ru

Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air

05.01.2026, MForum.ru

Компания Honor раскрыла амбициозные планы на начало 2026 года. Вслед за Honor Power 2 (дебют 8 января), бренд готовится представить новый ультратонкий флагман. Судя по официальному тизеру президента компании, в конце января или начале февраля в Китае может быть представлен смартфон под названием Magic 8 Pro Air (или просто Magic 8 Air).

Согласно данным инсайдеров, Honor Magic 8 Pro Air будет нацелен на ценителей элегантности и эргономики. Устройство позиционируется как компактный и сверхтонкий смартфон, при этом без компромиссов в производительности.

Основой должна стать топовая платформа MediaTek Dimensity 9500. Устройство получит 6.31-дюймовый OLED-дисплей с технологией LTPO, разрешением 1.5K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном.

Несмотря на минимальную толщину, внутри планируется разместить батарею ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Корпус будет выполнен с использованием металлической рамки, а программной основой станет MagicOS 10.

Информации о камерах пока мало. Однако, учитывая принадлежность к флагманской серии Magic 8, можно ожидать серьёзной фотосистемы, возможно, включающей перископный зум. Устройство, по слухам, будет доступно в четырёх стильных цветах: Feather White, Shadow Black, Light Orange и Fairy Purple.

Согласно утечке, официальная презентация Magic 8 Pro Air может состояться примерно через десять дней, то есть в середине января. Это означает, что первые тизеры с дизайном, вероятно, появятся сразу после запуска Power 2 8 января.

Такой подход демонстрирует гибкую стратегию Honor. Компания готовит сразу две мощные модели для разных сегментов премиальной аудитории:

Honor Power 2 — для тех, кто ставит во главу угла автономность (батарея 10 080 мАч) и готов мириться с большими габаритами.

Honor Magic 8 Pro Air — для ценителей дизайна, тонкости и портативности, которые не хотят жертвовать производительностью.

Таким дуэтом Honor намерена охватить максимально широкий спектр запросов внутри топового сегмента, бросив вызов как специализированным «долгоиграющим» моделям, так и классическим тонким флагманам от конкурентов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru

30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru

29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru

26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru

25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: