Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч

30.12.2025,
Компания Honor официально раскрыла дату выхода своего нового смартфона. Главной особенностью Honor Power 2 станет аккумулятор рекордной ёмкости. Новинка дебютирует в Китае 5 января. В публикации на Weibo бренд также показал дизайн задней панели устройства, который демонстрирует явное сходство с флагманами Apple.
Основным аргументом новой модели, что следует уже из её названия, является автономность. Honor Power 2 получит аккумуляторную батарею ёмкостью 10 080 мАч. Этот показатель выводит устройство в абсолютные лидеры на рынке потребительских смартфонов, обещая недели работы в режиме ожидания и дни интенсивного использования без подзарядки.
Такое решение напрямую обращается к аудитории, для которой автономность является приоритетом №1: заядлых путешественников, пользователей, часто бывающих вдали от розетки, или тех, кто просто устал ежедневно заряжать свой телефон.
Показанный дизайн действительно напоминает актуальные iPhone Pro: прямоугольный блок камер тянется вдоль всей верхней части корпуса. Устройство будет доступно в трёх цветах: Rising Sun orange (ярко-оранжевый, похожий на фирменный оттенок Apple), Magic Night black и Snow white. На выбор предложат две конфигурации памяти: 12 ГБ ОЗУ с 256 или 512 ГБ встроенной памяти.
Производительность обеспечит чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite — мощная и энергоэффективная платформа среднего класса. Согласно более ранним утечкам, смартфон также получит 6.79-дюймовый AMOLED-дисплей и 50-мегапиксельную основную камеру.
С выходом Power 2 Honor наглядно демонстрирует свою стратегию создания «узкоспециализированных» моделей внутри широкого портфеля. Если серия Magic нацелена на всесторонние флагманы, а серия Play — на доступный сегмент, то Power фокусируется на одной сверхзадаче — автономности, доводя её до максимума.
Устройство готовится занять уникальную нишу на рынке, предлагая альтернативу как громоздким павербанк-смартфонам прошлых лет, так и обычным флагманам, чья батарея редко превышает 5000 мАч. Его успех будет зависеть от того, насколько удобным и сбалансированным окажется конечный продукт, ведь рекордная ёмкость батареи неизбежно скажется на весе и толщине корпуса.
