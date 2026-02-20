Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования

MForum.ru
20.02.2026,
Компания Infinix представила бюджетный планшет Infinix Xpad 30E. Устройство ориентировано на образовательный сегмент и предлагает сочетание большой батареи, поддержки сотовой связи и встроенных AI-функций для обучения по доступной цене.
Новинку можно рассматривать как сбалансированный набор для учёбы и развлечений:
Infinix Xpad 30E будет доступен в трёх цветах: Dreamy Purple, Forest Green и Deep Blue . В Индонезии на площадке Shopee планшет уже оценён в 2 394 000 индонезийских рупий, что составляет примерно $141.
Infinix Xpad 30E можно рассматривать как не просто очередной дешёвый планшет, а продуманное решение для конкретной ниши. Компания делает ставку на несколько ключевых факторов:
Компромиссы очевидны: устаревший чип Helio G80 и медленная eMMC-память не подойдут для тяжёлых игр, но для образовательных приложений, видео и браузера их достаточно. Infinix Xpad 30E — пример того, как бюджетный планшет может быть не просто "пожирателем контента", а полезным инструментом, если правильно расставить программные акценты.
© Антон Печеровый,
