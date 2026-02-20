Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования

Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования

20.02.2026

Компания Infinix представила бюджетный планшет Infinix Xpad 30E. Устройство ориентировано на образовательный сегмент и предлагает сочетание большой батареи, поддержки сотовой связи и встроенных AI-функций для обучения по доступной цене.

Новинку можно рассматривать как сбалансированный набор для учёбы и развлечений:

  • Дисплей: 11-дюймовый LCD-экран разрешением 1920 x 1200 пикселей и типичной яркостью 440 нит.
  • Платформа: Чипсет MediaTek Helio G80 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1 с возможностью расширения.
  • Камеры: Основная камера — 5 Мп, фронтальная — 8 Мп.
  • Автономность: Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.
  • Связь: Встроенный модем для подключения к сотовым сетям 4G, что позволяет использовать планшет в поездках без привязки к Wi-Fi.
  • Программное обеспечение: Образовательный пакет включает AI-тьютора с функциями "Photo Solving" (решение задач по фото), "Tap to Ask" (задать вопрос касанием), AI Creation и AI Screen Recognition, а также доступ к более чем 120 000 учебных материалов, включая курсы и упражнения, согласованные со школьной программой.

Infinix Xpad 30E будет доступен в трёх цветах: Dreamy Purple, Forest Green и Deep Blue . В Индонезии на площадке Shopee планшет уже оценён в 2 394 000 индонезийских рупий, что составляет примерно $141.

Infinix Xpad 30E можно рассматривать как не просто очередной дешёвый планшет, а продуманное решение для конкретной ниши. Компания делает ставку на несколько ключевых факторов:

  • Образовательная направленность: Интеграция AI-тьютора и обширной базы учебных материалов превращает планшет в готовый инструмент для школьников и студентов. Это особенно актуально на развивающихся рынках, где доступ к качественным образовательным ресурсам ограничен.
  • Автономность и мобильность: 7000 мАч и 4G делают устройство идеальным спутником для учёбы вне дома — в школе, транспорте или кафе.
  • Цена: $141 за устройство с 11-дюймовым экраном, 4G и образовательным ПО — агрессивное предложение, способное заинтересовать родителей и образовательные учреждения.

Компромиссы очевидны: устаревший чип Helio G80 и медленная eMMC-память не подойдут для тяжёлых игр, но для образовательных приложений, видео и браузера их достаточно. Infinix Xpad 30E — пример того, как бюджетный планшет может быть не просто "пожирателем контента", а полезным инструментом, если правильно расставить программные акценты.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

