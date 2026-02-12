Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч

Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч

12.02.2026, MForum.ru

Компания Infinix начала тизер-кампанию нового смартфона среднего сегмента — Infinix Note 60 Pro. Судя по первым официальным изображениям, устройство предлагает смелый дизайн, вдохновлённый сразу двумя флагманами прошлого года, а также оснащается современной платформой Qualcomm и мощным аккумулятором.

Главная визуальная особенность Note 60 Pro — массивный блок основной камеры, выполненный в стилистике Apple iPhone 17 Pro Max. Однако Infinix не ограничивается копированием и добавляет уникальный элемент: в камерный остров интегрирован активный матричный дисплей (Active Matrix Display).

Этот светодиодный точечно-матричный экран способен отображать служебную информацию: время, погоду, уведомления, статус воспроизведения музыки и индикацию зарядки. Функционально и визуально это решение перекликается с Glyph-интерфейсом Nothing Phone (3), но выполнено в собственном ключе Infinix.

Дополняют образ новые расцветки, включая яркий оранжевый вариант Solar Orange, и задняя панель с текстурированным покрытием под кожу (premium leather texture).

Infinix подтвердила ряд ключевых параметров будущей новинки:

  • Платформа: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 5G. Это свежий чипсет, обеспечивающий баланс производительности и энергоэффективности в среднем сегменте.
  • Дисплей: 6.78-дюймовая Ultra HDR-панель с разрешением 1.5K и рекордной для своего класса частотой обновления 144 Гц.
  • Аккумулятор: 6500 мАч — отличный показатель для серии Note. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт и фирменная технология «Battery Self Healing Tech» (самовосстановление батареи), призванная замедлить деградацию ячеек.
  • Камера: Основной модуль — 50 Мп Night Master.
  • Звук: Стереодинамики, настроенные JBL.
  • Охлаждение: Система парового охлаждения 3D IceCore VC для предотвращения перегрева.

Официальная дата анонса и цены пока не раскрываются, однако, учитывая время тизера, эксперты прогнозируют презентацию Infinix Note 60 Pro в рамках выставки MWC 2026 в Барселоне, которая пройдёт в начале марта.

Infinix в очередной раз демонстрирует, что средний сегмент не обязан быть скучным. Заимствуя узнаваемые дизайн-коды лидеров рынка и переосмысливая их через призму собственных идей (интеграция полезного экранчика в панель камеры), компания создаёт продукт с сильным визуальным эффектом. В сочетании с мощной батареей, быстрой зарядкой и платформой Snapdragon 7s Gen 4, Note 60 Pro имеет все шансы стать хитом в своём ценовом диапазоне. Главный вопрос — сможет ли Infinix удержать привлекательную цену при таком оснащении.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

