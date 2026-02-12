Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч

MForum.ru
12.02.2026,
Компания Infinix начала тизер-кампанию нового смартфона среднего сегмента — Infinix Note 60 Pro. Судя по первым официальным изображениям, устройство предлагает смелый дизайн, вдохновлённый сразу двумя флагманами прошлого года, а также оснащается современной платформой Qualcomm и мощным аккумулятором.
Главная визуальная особенность Note 60 Pro — массивный блок основной камеры, выполненный в стилистике Apple iPhone 17 Pro Max. Однако Infinix не ограничивается копированием и добавляет уникальный элемент: в камерный остров интегрирован активный матричный дисплей (Active Matrix Display).
Этот светодиодный точечно-матричный экран способен отображать служебную информацию: время, погоду, уведомления, статус воспроизведения музыки и индикацию зарядки. Функционально и визуально это решение перекликается с Glyph-интерфейсом Nothing Phone (3), но выполнено в собственном ключе Infinix.
Дополняют образ новые расцветки, включая яркий оранжевый вариант Solar Orange, и задняя панель с текстурированным покрытием под кожу (premium leather texture).
Infinix подтвердила ряд ключевых параметров будущей новинки:
Официальная дата анонса и цены пока не раскрываются, однако, учитывая время тизера, эксперты прогнозируют презентацию Infinix Note 60 Pro в рамках выставки MWC 2026 в Барселоне, которая пройдёт в начале марта.
Infinix в очередной раз демонстрирует, что средний сегмент не обязан быть скучным. Заимствуя узнаваемые дизайн-коды лидеров рынка и переосмысливая их через призму собственных идей (интеграция полезного экранчика в панель камеры), компания создаёт продукт с сильным визуальным эффектом. В сочетании с мощной батареей, быстрой зарядкой и платформой Snapdragon 7s Gen 4, Note 60 Pro имеет все шансы стать хитом в своём ценовом диапазоне. Главный вопрос — сможет ли Infinix удержать привлекательную цену при таком оснащении.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru