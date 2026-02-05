Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса

MForum.ru
За несколько недель до ожидаемого анонса Samsung Galaxy S26 в сеть утекли качественные рендеры новых беспроводных наушников компании — Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. Изображения, появившиеся сегодня, демонстрируют обновлённый дизайн зарядного кейса и подтверждают ключевое различие между моделями, связанное с типом посадки в ухе.
Как видно на рендерах, зарядный кейс получил округлую квадратную форму с прозрачной крышкой, что продолжает дизайнерский тренд, заложенный в прошлом поколении. Основное различие кроется в конструкции самих наушников:
Таким образом, Samsung продолжает стратегию разделения линеек, позволяя пользователю выбрать между удобством открытой посадки (Buds4) и улучшенной изоляцией и звуком «про»-уровня (Buds4 Pro).
Ранее появившаяся информация о функциональности новых наушников предполагает, что и Buds4, и Buds4 Pro получат поддержку нового жеста pinch-and-hold (щипок и удержание), который будет мгновенно активировать «Режим переводчика» (Interpreter Mode) — фирменную функцию Samsung для реального перевода разговора.
Что касается цен, то, согласно прошлым утечкам, в Европе наушники могут быть оценены следующим образом:
Эта цена сохраняет традиционное позиционирование моделей относительно друг друга и основных конкурентов. Утечка дизайна окончательно формирует ожидания от новых аксессуаров Samsung. Эволюционный, но узнаваемый дизайн кейса с прозрачным элементом и чёткое разделение на два типа посадки говорят о том, что компания не стремится к радикальным переменам, а делает ставку на отточенную формулу, дополняя её новыми программными функциями, такими как быстрый запуск переводчика.
Официальный анонс Galaxy Buds4 и Buds4 Pro ожидается вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S26.
Антон Печеровый
