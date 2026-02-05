Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса

05.02.2026, MForum.ru

За несколько недель до ожидаемого анонса Samsung Galaxy S26 в сеть утекли качественные рендеры новых беспроводных наушников компании — Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro. Изображения, появившиеся сегодня, демонстрируют обновлённый дизайн зарядного кейса и подтверждают ключевое различие между моделями, связанное с типом посадки в ухе.

Как видно на рендерах, зарядный кейс получил округлую квадратную форму с прозрачной крышкой, что продолжает дизайнерский тренд, заложенный в прошлом поколении. Основное различие кроется в конструкции самих наушников:

Galaxy Buds4, как и их предшественники, по-видимому, будут использовать полуоткрытую (semi-in-ear) конструкцию без силиконовых амбушюр. Этот стиль напрямую конкурирует с классическими Apple AirPods.

Galaxy Buds4 Pro сохраняют внутриканальную (in-ear) конструкцию с силиконовыми насадками, что обеспечивает лучшее пассивное шумоподавление и посадку. Эта модель позиционируется как прямой конкурент Apple AirPods Pro.

Таким образом, Samsung продолжает стратегию разделения линеек, позволяя пользователю выбрать между удобством открытой посадки (Buds4) и улучшенной изоляцией и звуком «про»-уровня (Buds4 Pro).

Ранее появившаяся информация о функциональности новых наушников предполагает, что и Buds4, и Buds4 Pro получат поддержку нового жеста pinch-and-hold (щипок и удержание), который будет мгновенно активировать «Режим переводчика» (Interpreter Mode) — фирменную функцию Samsung для реального перевода разговора.

Что касается цен, то, согласно прошлым утечкам, в Европе наушники могут быть оценены следующим образом:

Samsung Galaxy Buds4: около 179 евро

Samsung Galaxy Buds4 Pro: около 249 евро

Эта цена сохраняет традиционное позиционирование моделей относительно друг друга и основных конкурентов. Утечка дизайна окончательно формирует ожидания от новых аксессуаров Samsung. Эволюционный, но узнаваемый дизайн кейса с прозрачным элементом и чёткое разделение на два типа посадки говорят о том, что компания не стремится к радикальным переменам, а делает ставку на отточенную формулу, дополняя её новыми программными функциями, такими как быстрый запуск переводчика.

Официальный анонс Galaxy Buds4 и Buds4 Pro ожидается вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S26.