Микроэлектроника: Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости

16.03.2026, MForum.ru

Микроспектрометр конфокальный рамановский и фотолюминесцентный 3D сканирующий LS RamBo 620 включен в Реестр российской промышленной продукции ПП РФ 719 от 17.07.2015 и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции ПП РФ 878.

Этот подтверждает, что прибор произведен в России, и обязателен для участия в госзакупках и тендерах, отвечая требованиям к импортозамещению.

Микроспектрометр конфокальный рамановский и фотолюминесцентный 3D сканирующий LS RamBo 620, фото - компании

Сертификат СТ-1 - важное условие для приобретения наукоемкого оборудования на деньги, получаемые предприятиями, научными и учебными организациями от государства в виде грантов и субсидий. Это позволяет им эффективно обновлять свою приборную базу, экономя собственные средства.

Разработала и изготовила спектрометр российская компания «Активная Фотоника», Зеленоград. Там же находится и производственная площадка.

LS RamBo 620 можно использовать в разных областях науки и техники - в производстве электроники и микроэлектроники и не только. Благодаря субмикронному разрешению современных конфокальных микроскопов их активно используют в исследованиях в области микро- и наноэлектоники.

Сертификат продукции российского происхождения

Выписка из реестра российской продукции

