Микроэлектроника: Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости

16.03.2026,
Микроспектрометр конфокальный рамановский и фотолюминесцентный 3D сканирующий LS RamBo 620 включен в Реестр российской промышленной продукции ПП РФ 719 от 17.07.2015 и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции ПП РФ 878.
Этот подтверждает, что прибор произведен в России, и обязателен для участия в госзакупках и тендерах, отвечая требованиям к импортозамещению.
Микроспектрометр конфокальный рамановский и фотолюминесцентный 3D сканирующий LS RamBo 620, фото - компании
Сертификат СТ-1 - важное условие для приобретения наукоемкого оборудования на деньги, получаемые предприятиями, научными и учебными организациями от государства в виде грантов и субсидий. Это позволяет им эффективно обновлять свою приборную базу, экономя собственные средства.
Разработала и изготовила спектрометр российская компания «Активная Фотоника», Зеленоград. Там же находится и производственная площадка.
LS RamBo 620 можно использовать в разных областях науки и техники - в производстве электроники и микроэлектроники и не только. Благодаря субмикронному разрешению современных конфокальных микроскопов их активно используют в исследованиях в области микро- и наноэлектоники.
Сертификат продукции российского происхождения
Выписка из реестра российской продукции
теги: микроэлектроника измерительное оборудование отечественные приборы
Публикации по теме:
15.12. QuantumDiamonds инвестирует €152 млн в производство квантовых инспекционных систем для полупроводников в Мюнхене
09.04. Бизнес японской Towa Corp. растет на интересе к ИИ
07.09. Участники рынка телекома обсудили меры поддержки отечественных производителей
21.10. Участники выставки ChipExpo2018
19.10. ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 1
21.02. Участники рынка микроэлектроники России
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
16.03. В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
15.03. SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%
15.03. Китайская Lisuan выпустила 6-нм игровой GPU - конкурент RTX 4060 с полностью самостоятельной архитектурой
15.03. МегаФон в Вологодской области - сеть LTE запущена в селе Устье
15.03. МТС в Тамбовской области - домашний интернет запущен еще для пяти тысяч жителей
15.03. Ericsson и партнеры разрабатывают промышленные решения на базе 6G
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H
09.03. TCL показала первый AMOLED NxtPaper
06.03. Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем
06.03. Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы
05.03. Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ