Аналитика: Мировой рынок RAN в 1q2026 остался стабильным пятый квартал подряд

14.05.2026,
Согласно предварительным данным Dell’Oro Group, мировая выручка от оборудования радиодоступа (RAN) без учёта услуг в первом квартале 2026 года выросла на несколько процентов в годовом исчислении. Это уже пятый квартал подряд, когда рынок колеблется в узком диапазоне от -4% до +4%, что свидетельствует о сохранении стабильных, но сдержанных тенденций.
Рост в регионах EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая) компенсировал падение активности в Северной Америке, в то время как Китай продолжает испытывать давление.
«Рост рынка RAN по-прежнему ограничен, и операторы всё чаще готовятся к замедлению роста мобильного широкополосного доступа», - прокомментировал вице-президент Dell’Oro Group Стефан Понграц.
Рейтинг поставщиков RAN по совокупной выручке за четыре квартала остался неизменным: первую пятёрку формируют Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung.
Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учёта Китая постепенно улучшается, Северная Америка и китайский рынок остаются под давлением, сдерживая более динамичный рост всей отрасли.
Аналитики отмечают, что наряду с циклическими факторами фундаментальным ограничением остаётся зрелость рынка мобильного ШПД, из-за чего операторы вынуждены осторожничать с крупными инвестициями в новые сети радиодоступа.
