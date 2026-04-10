Мобильная связь: Башенная инфраструктура в России выросла на 9% в 2025 году

MForum.ru
10.04.2026,
В абсолютном выражении количество АМС выросло до 125 200 штук, это оценка Telecom Daily. Понятие АМС включает в себя башни, мачты и столбы (опоры), находящиеся в собственности оператора связи или оператора башенной инфраструктуры.
Тему сегодня освещают Ведомости.
Оценка количества АМС у Пилар (T2/Ростелеком) – 35500 штук, что соответствует росту на 22%. Компания такие данные подтверждает, а бурный рост связывает как с застройкой нового региона – Ставропольского края, так и с участием в проекте УЦН 2.0, в котором Пилар выступает техническим партнером Ростелекома. Прирост количества АМС у конкурентов - заметно меньше, 3-6% год к году.
Согласно исследованию, Пилар лидирует по доле контролируемого рынка – 28,4%.
Алексей Крушинин, генеральный директор Пилара:
«Лидерство на рынке инфраструктурных операторов мы рассматриваем не как финишную черту, а как высокую ответственность за качество цифровой среды, от которой сегодня зависит устойчивость бизнеса и развитие всей отрасли. За последние пару лет мы значительно расширили портфель клиентов: каждый третий клиент – региональный оператор, каждый четвертый – вещатель. Вcе больше партнеров понимает преимущества размещения оборудования на наших опорах – это позволяет направлять средства на развитие бизнеса, а не на строительство собственной инфраструктуры. Мы готовы выйти на новые рынки – наращивать сотрудничество с IT-сектором, лесными хозяйствами, агросектором и рекламными агентствами».
Что у других?
Оценка по ближайшему конкуренту, Новым башням, составляет 35 000. Это соответствует росту на 3% за год, меньше, чем у конкурентов. В Новых башнях с оценкой не согласны, говорят, что у них 35 800 сооружений. В общем, понятно, что пока что показатели Пилар и Новых башен очень близки, но темпы роста выше у Пилар.
Третье место на рынке заняла Башенная инфраструктурная компания (БИК), МТС. Темпы роста для оценки в 25 500 сооружений – порядка 6%.
Четвертое место – традиционно у Сервис-телеком, с числом сооружений в 22 400 (+6%).
Категория «другие» не является значительной, всего 6 800 сооружений, но темпы роста были сравнительно высокими – 11%. Соответственно, на долю Топ-4 участников рынка приходится 95%. 9% - это хороший показатель роста, пусть и значительно меньший, чем в 2023-2024 годах, когда темпы достигали 12-14%. Постепенно растет база компаний, которые используют опоры - кроме операторов сотовой связи, это телерадиовещатели, государство (например, для размещения систем видеонаблюдения); охранные компании, операторы IoT; лесные хозяйства; агросектор. И все же рынок башенных операторов практически полностью зависит от ситуации на рынке сотовой связи. Когда операторы связи активно инвестируют, башенный рынок растет быстрее, если операторы сотовой связи уменьшают инвестиции, башенный рынок замирает.
В 2026 году по данным представителя Пилар, высокие темпы роста сохранятся, компания планирует установить еще более 3000 АМС. Тем не менее, вероятно, что темпы роста снизятся. Влияние могут оказать такие факторы, как изменение политики относительно землеотводов под опоры сотовой связи, отказ от политики краткосрочной аренды, выделение башенных операторов в специальную категорию участников рынка.
--
теги: мобильная связь башенная инфраструктура оценка и прогнозы аналитика рынок башенной инфраструктуры телеком
--
