Анонсы: Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч

22.05.2026, MForum.ru

Компания Xiaomi тихо запустила на глобальном рынке новый планшет Poco Pad C1. Устройство является ребрендингом модели Redmi Pad 2 9.7, которая вышла всего месяц назад. Для Poco это стандартная практика: адаптировать удачные устройства Redmi под другую марку с минимальными изменениями.

Новинка получила 9.7-дюймовый LCD-экран с разрешением 2048×1280 пикселей (2K), частотой 120 Гц, сенсором на 180 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

За производительность отвечает чип Snapdragon 6s 4G Gen 2 в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ.

Основная камера — на 8 МП, фронтальная — на 5 МП. Емкость аккумулятора составляет 7600 мАч, поддерживается зарядка мощностью 18 Вт.

Габариты планшета — 226.51×147.97×7.4 мм, вес — 406 граммов. Доступные цвета: синий и серый. Информации о цене пока нет, но ожидается, что Poco Pad C1 появится в различных розничных сетях по всему миру.

Poco в очередной раз сыграла на поле доступности. Перевыпустив Redmi Pad 2 9.7 под своим брендом, компания, скорее всего, немного снизит цену, чтобы сделать его ещё привлекательнее для аудитории, которая ищет максимум за минимальные деньги.

Главные козыри здесь — 2K-экран с 120 Гц и батарея на 7600 мАч, которые редко встречаются в бюджетном сегменте. С другой стороны, процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 и отсутствие 5G намекают, что устройство предназначено для учёбы, серфинга и видео, но не для тяжёлых игр или работы с графикой.

Медленная 18-ваттная зарядка тоже потребует терпения, но для планшета, который заряжают на ночь, это не критично. Свою нишу Poco Pad C1, безусловно, найдёт, особенно при цене около 150–200 долларов.