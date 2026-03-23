Слухи: Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»

23.03.2026, MForum.ru

Xiaomi готовит к выходу в Индии новый бюджетный 5G-смартфон под брендом Redmi. Новинка со слоганом «Настоящий герой», делает ставку на максимальную автономность и плавность интерфейса — то, что в массовом сегменте ценят не меньше, чем количество мегапикселей.

Redmi 15A 5G выйдет в Индии 27 марта 2026 года. Компания запустила тизерную кампанию и микро-сайт на официальном портале Xiaomi India, где пользователи уже могут подписаться на уведомления. Как обычно в этом сегменте, презентация пройдет в онлайн-формате без масштабного офлайн-мероприятия.

Аккумулятор на 6300 мАч — ключевая характеристика новинки. Xiaomi позиционирует Redmi 15A 5G как смартфон, который уверенно держит заряд полный день и больше, даже при тяжелых сценариях использования: стриминг, игры, навигация. Для бюджетного сегмента, где покупатели часто выбирают между ценой и временем работы, это сильный аргумент.

Тизеры подтверждают наличие 120-герцового дисплея. Для смартфонов стоимостью до 12–13 тысяч рупий это все еще не стандарт, а конкурентное преимущество. Плавная прокрутка и отзывчивый интерфейс заметно улучшают впечатление от использования.

Сзади — прямоугольный блок с двумя камерами. Доступные цвета: черный, светло-голубой и мягкий лавандовый. На промо-изображениях есть намек на защиту от брызг, хотя точный класс IP-защиты пока не подтвержден.

Процессор официально не назван, но Xiaomi упоминает восьмиядерный чип с поддержкой 5G. Судя по позиционированию, это будет что-то вроде MediaTek Dimensity 6300 — достаточно для повседневных задач и нетребовательных игр.

Redmi 15A 5G выглядит как прямой наследник популярных бюджетников, которые когда-то сделали Redmi лидером индийского рынка. Формула проста: большая батарея, плавный экран, современный дизайн и доступная цена.

В сегменте до 12 000 рупий (примерно 140 долларов) сейчас плотно: Realme, Poco и Samsung предлагают свои варианты с 5G. Но у Redmi есть преимущество — узнаваемость бренда и репутация «народного» смартфона.

Ключевой вопрос — цена. Если Xiaomi удержит стартовую стоимость в районе 10 999–11 999 рупий, Redmi 15A 5G может стать бестселлером. Если поднимет планку выше 13 000, придется конкурировать с более навороченными моделями. Официальные подробности появятся 27 марта.