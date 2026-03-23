Слухи: Redmi 15A 5G – 6300 мАч и 120 Гц за «реальные деньги»

MForum.ru
23.03.2026,
Xiaomi готовит к выходу в Индии новый бюджетный 5G-смартфон под брендом Redmi. Новинка со слоганом «Настоящий герой», делает ставку на максимальную автономность и плавность интерфейса — то, что в массовом сегменте ценят не меньше, чем количество мегапикселей.
Redmi 15A 5G выйдет в Индии 27 марта 2026 года. Компания запустила тизерную кампанию и микро-сайт на официальном портале Xiaomi India, где пользователи уже могут подписаться на уведомления. Как обычно в этом сегменте, презентация пройдет в онлайн-формате без масштабного офлайн-мероприятия.
Аккумулятор на 6300 мАч — ключевая характеристика новинки. Xiaomi позиционирует Redmi 15A 5G как смартфон, который уверенно держит заряд полный день и больше, даже при тяжелых сценариях использования: стриминг, игры, навигация. Для бюджетного сегмента, где покупатели часто выбирают между ценой и временем работы, это сильный аргумент.
Тизеры подтверждают наличие 120-герцового дисплея. Для смартфонов стоимостью до 12–13 тысяч рупий это все еще не стандарт, а конкурентное преимущество. Плавная прокрутка и отзывчивый интерфейс заметно улучшают впечатление от использования.
Сзади — прямоугольный блок с двумя камерами. Доступные цвета: черный, светло-голубой и мягкий лавандовый. На промо-изображениях есть намек на защиту от брызг, хотя точный класс IP-защиты пока не подтвержден.
Процессор официально не назван, но Xiaomi упоминает восьмиядерный чип с поддержкой 5G. Судя по позиционированию, это будет что-то вроде MediaTek Dimensity 6300 — достаточно для повседневных задач и нетребовательных игр.
Redmi 15A 5G выглядит как прямой наследник популярных бюджетников, которые когда-то сделали Redmi лидером индийского рынка. Формула проста: большая батарея, плавный экран, современный дизайн и доступная цена.
В сегменте до 12 000 рупий (примерно 140 долларов) сейчас плотно: Realme, Poco и Samsung предлагают свои варианты с 5G. Но у Redmi есть преимущество — узнаваемость бренда и репутация «народного» смартфона.
Ключевой вопрос — цена. Если Xiaomi удержит стартовую стоимость в районе 10 999–11 999 рупий, Redmi 15A 5G может стать бестселлером. Если поднимет планку выше 13 000, придется конкурировать с более навороченными моделями. Официальные подробности появятся 27 марта.
© Антон Печеровый,
23.03. Samsung Electronics вложит рекордные 110 трлн вон
23.03. МТС разместила биржевые облигации серии 002P-17 на 10 млрд
23.03. Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G расширено в столице и в сельских населенных пунктах
23.03. Бельгийская imec получила в свое распоряжение ASML High NA EUV
23.03. МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты
23.03. Минпромторг планирует ужесточить критерии локализации производства печатных плат – к чему это может привести
23.03. Суд оштрафовал заблокированный в РФ Telegram. В очередной раз
22.03. Поможет ли аттестация производства в борьбе с «переклейкой шильдиков»?
22.03. На платформе Авито начинают продавать SIM-карты от официальных магазинов операторов связи
21.03. Google заключает соглашения с поставщиками электроэнергии на 1 ГВт
21.03. Минцифры поясняет - «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета
21.03. Проект Восход - еще 51600 американских спутников просятся на орбиту для создания орбитального ИИ
20.03. Intel наращивает мощности в передовой упаковке: EMIB-T бросает вызов CoWoS
20.03. МТС в Иркутской области - покрытие LTE обеспечено на Байкальском тракте
20.03. МГТУ и ВНИИА начинают выпуск ФИС в режиме разделения пластины
23.03. Xiaomi 17T и 17T Pro засветились в IMDA
20.03. Lenovo представила компактный Y700 с двумя USB-C и большие Xiaoxin Pro
20.03. iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта
19.03. Ulefone RugKing 5 Pro – 20 000 мАч, 1202 светодиода и ночное видение за 270 долларов
19.03. Oppo A6s 5G – 80-ваттная зарядка и IP69 за 18 999 рупий
19.03. FOSSiBOT F116 Pro – компактный защищенный смартфон с креплением для экшн-камеры
18.03. Samsung Galaxy M17e 5G – ребрендинг A07 с батареей 6000 мАч за 140 долларов
18.03. Oppo Watch X3 – титан, сапфир и мониторинг глюкозы
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей