Анонсы: HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115

22.05.2026,
HMD официально запустила в Индии смартфон Vibe 2 5G. Новинка приходит на смену HMD Vibe (сентябрь 2025) и предлагает ряд улучшений, включая увеличенную батарею.
Vibe 2 5G оснастили 6.75-дюймовым LCD-дисплеем разрешением HD+ с частотой 120 Гц. Устройство работает на процессоре Unisoc T8200, который дополняют 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной (расширяется картой microSD до 1 ТБ) памяти.
Основная камера — 50 МП + вспомогательный датчик (спецификации не раскрыты). Фронтальная — 8 МП. Аккумулятор — 6000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.
HMD Vibe 2 5G работает на Android 16 из коробки, получая 2 года патчей безопасности. Боковой сканер отпечатков, разъем 3.5 мм, защита IP64. Связь: 5G, две SIM с 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C.
HMD Vibe 2 5G предлагается в лавандовом Cosmic Lavender, синем Nordic Blue и розовом Peach Pink. Цена версии 4/64 ГБ составляет 10 999 рупий (~$115), а вариант 4/128 ГБ оценен в 11 999 рупий (~$125). Продажи стартуют 26 мая на Flipkart.
HMD Vibe 2 5G — бюджетный смартфон с фокусом на автономность (6000 мАч), плавность работы (120 Гц) и актуальное ПО (Android 16 из коробки) и поддержку 5G. И это неплохо.
Хотя есть и недостатки. Unisoc T8200 — слабый чип (для базовых задач). Зарядка 18 Вт — медленно для 6000 мАч (полная зарядка около 2.5 часов). Камеры — базовые, без оптической стабилизации. Два года патчей безопасности — мало (Samsung предлагает 4-6 лет). HD+ экран — низкое разрешение.
В целом HMD Vibe 2 5G выглядит как нишевый продукт для тех, кому нужен дешёвый 5G-телефон с большой батареей и чистым Android. Но за эти деньги можно найти модели с лучшей зарядкой, экраном и поддержкой ПО.
HMD пытается завоевать долю на бюджетном рынке Индии, но конкуренция высока. Vibe 2 5G может быть интересен фанатам Nokia/HMD (дизайн, чистота).
Для остальных — лучше присмотреться к аналогам от Realme, Samsung или Poco. Однако если цена упадет до $100 на распродажах, Vibe 2 5G станет очень привлекательным вариантом. Посмотрим на продажи. На старте — сомнительно. Но в будущем, возможно, HMD скорректирует цену. Тогда будет интересно. Пока что — средний бюджетник, не без компромиссов.
© Антон Печеровый,
