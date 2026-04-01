Слухи: Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

HMD Global, похоже, готовит новое пополнение в линейке Crest, эксклюзивной для индийского рынка. Инсайдер @smashx_60 опубликовал официального вида рендер и ключевые спецификации грядущего HMD Crest 2 Pro. Если утечка верна, устройство получит несколько интересных особенностей.

Crest 2 Pro, судя по рендеру, оснастят 6.78-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Для HMD это серьезный шаг вперед — предыдущие модели Crest использовали более простые LCD-панели. В верхней части экрана — аккуратное отверстие под фронтальную камеру.

Главная неожиданность — 50-мегапиксельная фронтальная камера. Для смартфона, который, вероятно, будет стоить в районе 15 000–20 000 рупий, это очень щедро. Видимо, HMD делает ставку на аудиторию, для которой качество селфи важнее тыловых камер

Основная камера — тройная: 64 МП главный сенсор, 8 МП вспомогательный и 2 МП датчик глубины. Набор типичный для среднего сегмента.

Сердцем устройства станет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 — свежий чипсет начального уровня с поддержкой 5G. В паре с ним, предположительно, будут работать 6 или 8 ГБ оперативной памяти.

Главное достижение HMD в этой модели — батарея емкостью 6000 мАч. Это самый большой аккумулятор в истории смартфонов бренда. Поддерживается зарядка 33 Вт — не рекорд, но для такого объема достаточно.

HMD Crest 2 Pro выглядит как попытка бренда закрепиться в конкурентном индийском сегменте 15 000–20 000 рупий. Здесь уже плотно обосновались Realme, Xiaomi, Samsung и iQOO, но у HMD есть несколько козырей.

Super AMOLED-экран в этом ценовом диапазоне — редкость. Китайские конкуренты часто экономят на матрице, предлагая LCD даже в более дорогих моделях. 50 МП фронталка — еще одно преимущество для тех, кто много снимает себя или ведет видеоблоги.

6000 мАч — тоже сильный аргумент. В сочетании с энергоэффективным Snapdragon 4 Gen 4 это обещает отличную автономность.

Главный вопрос — цена. Если HMD удержит Crest 2 Pro в районе 15 000–16 000 рупий за базовую версию, у него есть шансы стать бестселлером. Если цена приблизится к 20 000, придется конкурировать с более мощными моделями на Dimensity 7000-серии.

Пока официальных сроков и цены нет. Но судя по активности инсайдеров, анонс может состояться в ближайшие недели.