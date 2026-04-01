Слухи: Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro

01.04.2026,
HMD Global, похоже, готовит новое пополнение в линейке Crest, эксклюзивной для индийского рынка. Инсайдер @smashx_60 опубликовал официального вида рендер и ключевые спецификации грядущего HMD Crest 2 Pro. Если утечка верна, устройство получит несколько интересных особенностей.
Crest 2 Pro, судя по рендеру, оснастят 6.78-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Для HMD это серьезный шаг вперед — предыдущие модели Crest использовали более простые LCD-панели. В верхней части экрана — аккуратное отверстие под фронтальную камеру.
Главная неожиданность — 50-мегапиксельная фронтальная камера. Для смартфона, который, вероятно, будет стоить в районе 15 000–20 000 рупий, это очень щедро. Видимо, HMD делает ставку на аудиторию, для которой качество селфи важнее тыловых камер
Основная камера — тройная: 64 МП главный сенсор, 8 МП вспомогательный и 2 МП датчик глубины. Набор типичный для среднего сегмента.
Сердцем устройства станет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 — свежий чипсет начального уровня с поддержкой 5G. В паре с ним, предположительно, будут работать 6 или 8 ГБ оперативной памяти.
Главное достижение HMD в этой модели — батарея емкостью 6000 мАч. Это самый большой аккумулятор в истории смартфонов бренда. Поддерживается зарядка 33 Вт — не рекорд, но для такого объема достаточно.
HMD Crest 2 Pro выглядит как попытка бренда закрепиться в конкурентном индийском сегменте 15 000–20 000 рупий. Здесь уже плотно обосновались Realme, Xiaomi, Samsung и iQOO, но у HMD есть несколько козырей.
Super AMOLED-экран в этом ценовом диапазоне — редкость. Китайские конкуренты часто экономят на матрице, предлагая LCD даже в более дорогих моделях. 50 МП фронталка — еще одно преимущество для тех, кто много снимает себя или ведет видеоблоги.
6000 мАч — тоже сильный аргумент. В сочетании с энергоэффективным Snapdragon 4 Gen 4 это обещает отличную автономность.
Главный вопрос — цена. Если HMD удержит Crest 2 Pro в районе 15 000–16 000 рупий за базовую версию, у него есть шансы стать бестселлером. Если цена приблизится к 20 000, придется конкурировать с более мощными моделями на Dimensity 7000-серии.
Пока официальных сроков и цены нет. Но судя по активности инсайдеров, анонс может состояться в ближайшие недели.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.01. HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье
04.12. HMD представила новые кнопочные телефоны
19.11. HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей
09.10. HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch
07.10. HMD представит «первый в Индии гибридный телефон»
06.10. HMD готовит обновление Nokia 800 Tough
12.09. HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально
31.07. HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça
12.02. HMD Aura² представлен официально
12.01. HMD OffGrid – спутниковый микротерминал
03.01. HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально
20.12. HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka»
17.12. Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года
19.11. HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу
04.11. Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024)
09.09. HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2
29.08. HMD анонсирует телефон Барби на базе Nokia 2660 Flip
19.07. HMD Skyline отличается потрясающим дизайном и простотой ремонта
26.06. Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии
11.06. HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса
01.04. МТС испытала «летающую базовую станцию» на аэростате в Саратовской области
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
25.03. SK Hynix разместила у ASML крупнейший публичный заказ на EUV-оборудование на $8 млрд
25.03. МегаФон в Красноярском крае - покрытие 4G расширено в 16 муниципальных округах
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
24.03. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
24.03. Билайн в Санкт-Петербурге - мобильный интернет оператора в метро признан лучшим по оценкам DMTEL
24.03. Билайн бизнес сообщает о расширении возможностей связи для предпринимателей
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. TSMC наращивает мощности в США, спрос на чипы высок, а выручка в 2026 году может вырасти на 30%
24.03. МТС в Приморском крае организовал новый трансграничный переход интернет-трафика с China Mobile
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
23.03. В России могут начать работы над литографом для техпроцесса 90 нм в 2026 году
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
27.03. iPad (2026) получит чисет A18, 8 ГБ RAM и тот же дизайн
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
25.03. Samsung Galaxy Z Fold8 – 200 МП, 8-дюймовый экран и батарея 5000 мАч
25.03. Первый тизер Tecno Spark 50 5G раскрывает дизайн новинки