Анонсы: Huawei Enjoy 90 Pro Max – Kirin 8000, батарея 8500 мАч и экран 120 Гц за 250 долларов

24.03.2026,
Компания Huawei официально представила новую линейку Enjoy 90, в которую вошли стандартная, Plus и Pro Max версии. Флагман серии — Enjoy 90 Pro Max — получил процессор Kirin 8000, огромный аккумулятор и ряд оптимизаций для плавной работы.
Enjoy 90 Pro Max оснастили 6.84-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 4000 нит — отличный показатель для комфортного использования на солнце. Используется ШИМ-регулировка яркости 2160 Гц, что должно снижать нагрузку на глаза при длительном использовании.
Сердцем устройства стал процессор Huawei Kirin 8000. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 6. По заявлениям производителя, связка фирменного чипа, ОС и движка Ark Engine позволяет добиться тесной интеграции между аппаратной частью, программным обеспечением и облачными сервисами.
Huawei обещает прирост общей производительности на 38%, плавность работы на 64% и ускорение загрузки страниц на 35% по сравнению с предыдущим поколением. В играх, в частности в Honor of Kings, устройство способно поддерживать 120 кадров в секунду в течение пяти часов.
Аккумулятор емкостью 8500 мАч — одна из главных фишек новинки. В паре с системой энергосбережения, включающей «супер-энергонасос» и системные оптимизации, это обещает рекордную автономность. Для мультимедийного смартфона с большим экраном такой объем выглядит более чем убедительно.
Основная камера — 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией. Фронталка — 8 МП. Набор не претендует на флагманские звания, но для повседневной съемки и видеозвонков этого достаточно.
Из беспроводных модулей: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, двухдиапазонный GPS и трехдиапазонный Beidou для точного позиционирования. Защита от пыли и воды — IP65. Устройство прошло тесты на устойчивость к падениям, получив сертификаты CQC и SGS на пять звезд.
Цена и доступность
Huawei Enjoy 90 Pro Max — характерный пример стратегии компании после ухода от Google-сервисов. Вместо гонки за производительностью в синтетических тестах Huawei делает упор на оптимизацию связки «железо — софт — облако» и реальную автономность.
8500 мАч для смартфона — это очень много. Даже с учетом большого экрана и мощного чипа такой батареи хватит на два дня активного использования. В сочетании с качественным OLED-дисплеем и 120 Гц устройство становится отличным выбором для тех, кто много смотрит видео, играет или работает вне дома.
Цена от 250 долларов за 128 ГБ выглядит разумно. Для сравнения: китайские конкуренты в этом сегменте предлагают либо меньшую батарею, либо более слабый процессор. Kirin 8000 — это не флагманский чип, но для задач, которые решает целевая аудитория, его достаточно.
Главный вопрос — доступность за пределами Китая. Huawei традиционно фокусируется на домашнем рынке, но Enjoy 90 Pro Max с его характеристиками мог бы быть востребован и в других странах. Если компания решится на глобальный запуск, аппарат может стать хитом в сегменте бюджетных долгожителей.
© Антон Печеровый,
