Мобильная связь: Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска

07.05.2026, MForum.ru

Билайн сообщает о запуске сети 4G внутри четырех торговых комплексов Ижевска: ТЦ «Мой Порт», ТРЦ «Молл Матрица», ТЦ «КИТ» и строительном центре «Азбука ремонта».

Инженеры оператора развернули внутри этих ТЦ indoor-оборудование - систему микро-антенн. Как объясняют в компании, металлические конструкции и стеклянная облицовка, используемые при строительстве большинства ТЦ, зачастую значительно ослабляют сигнал с уличных базовых станций. Запуск indoor-сети исправляет ситуацию, создавая внутри помещений покрытие даже в условиях сложной планировки и большого скопления людей.

«В череде майских праздников, когда проходимость ТЦ традиционно растет, для нас было важно обеспечить пользователям уверенный и надежный 4G-интернет», - комментирует директор Ижевского отделения Билайна Сергей Куртеев.

