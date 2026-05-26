Итоги квартала: Билайн отчитался за первый квартал 2026 года

26.05.2026

Если говорить о представленных показателях в целом, то есть и позитив, и некоторые поводы для внимательного отслеживания динамики результатов в ближайшие периоды.



Можно говорить о заметном органическом росте бизнеса: и выручка (+11.8%) и сервисная выручка (+13.6%) показывают двузначный рост. Это выше официальных цифр инфляции, и в целом неплохо для телеком-компании, работающей в условиях избыточно жесткого регулирования и турбулентности регулирования. А значит, у компании есть стабильная клиентская база и успешный блок продаж. Рост мы можем наблюдать практически во всех сегментах: в розничном, корпоративном и т.п. ARPU растет, как и доходы от других видов бизнеса: магистрального интернета, облачных сервисов, M2M/IoT. Это свидетельства эффективной диверсификации бизнеса компании.

Прибыльность осталась высокой: EBITDA - 34,4 млрд, рентабельность - 39,7%, это хорошие показатели для телекома. Однако рост EBITDA составил 3.5%, что заметно меньше, чем двузначные темпы роста выручки. В компании объясняют это ростом затрат на персонал, маркетинг и эксплуатацию сетей, приходится инвестировать в развитие и удержание клиентов. Что же, это стратегическое решение компании – своего рода размен краткосрочной прибыльности на усиление компании по самым разным направлениям. Вот только если расходы на персонал и маркетинг продолжат расти, рентабельность может начать сокращаться.

Чистая прибыль составила 0.8 млрд рублей – то есть она есть, а в прошлом году ее не было (был убыток). То есть даже несмотря на рост расходов, компания все же умудрилась сработать в плюс, хотя и очень небольшой. Теперь это нужно будет закрепить. Позитивная чистая прибыль – это хороший знак, но при выручке в 86.7 млрд, это как-то очень мало… если бы я был акционером компании, меня бы это смущало. Впрочем в капиталоемком телекоме амортизация и процентные расходы часто съедают операционную прибыль, увы.

Капиталовложения заметно снижены, на 17.1%, как и интенсивность – до 18.6%. Это ниже желательных 20-25%. Впрочем, в компании отмечают, что капиталовложения еще могут вырасти в течение года, так что это снижение, вероятно, не отражает какие-либо изменения стратегии, а связано лишь с графиком поставок и реализации инвестпроектов внутри года, как и отмечает компания. Важно, чтобы в течение года инвестиции выросли, т.к. недоинвестирование приводит к снижению качества работы сети, как мы уже имели возможность убедиться.

Долговая нагрузка почти без изменений, 2.40, на рынке почему-то это считают нормой и чуть ли не комфортным уровнем для телекома, я с такой оценкой не согласен. С другой стороны, компания отмечает, что средняя ставка по долгам у нее составляет 11.34%, что весьма неплохо.

Сочетание представленных цифр позволяет сделать вывод – Вымпелком придерживается политики интенсивного развития и реинвестирования, жесткого контроля над издержками, чтобы не давать падать рентабельности. Это требует сложного и внимательного управления.

Пресс-релиз компании ВымпелКом по итогам первого квартала 2026 года, .pdf

